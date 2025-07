Po skandalu na koncercie Coldplay, firma Astronomer zatrudnia żonę Chrisa Martina

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Gwyneth Paltrow nową rzeczniczką Astronomera

Gwyneth Paltrow została nową twarzą firmy Astronomer i pełni rolę tymczasowej rzeczniczki marki w nietypowej kampanii promocyjnej. Aktorka, znana m.in. z filmów Marvela, wystąpiła w humorystycznym materiale wideo, który opublikowano w mediach społecznościowych.

Reakcja na aferę z koncertu Coldplay

Filmik odnosi się do niedawnej afery, w której poprzedni prezes Astronomera i szefowa działu HR zostali przyłapani przez kiss cam podczas koncertu Coldplay, co doprowadziło do ich rezygnacji ze stanowisk. Gwyneth Paltrow, zachowując dystans i charakterystyczne poczucie humoru, odniosła się do tej sytuacji, jednocześnie podkreślając kompetencje firmy i zapraszając odbiorców na nadchodzącą konferencję branżową.

Pozytywny odbiór kampanii w sieci

Internauci nie kryli zachwytu, nazywając kampanię mistrzowską odpowiedzią wizerunkową na kryzys i chwaląc sposób, w jaki firma przekuła skandal w sukces medialny. Udział gwiazdy Hollywood w kampanii Astronomera znacząco zwiększył zainteresowanie firmą, jej technologią i wydarzeniami branżowymi, a także przyciągnął uwagę mediów na całym świecie.

Nowy wizerunek marki dzięki współpracy z Paltrow

Dzięki współpracy z Gwyneth Paltrow marka zyskała nie tylko rozgłos, ale również zbudowała nowy wizerunek oparty na dystansie, profesjonalizmie i poczuciu humoru.