Szukaj
CGM

Po porywającym koncercie na Open’erze RAYE wraca na halowy występ do Polski

Gwiazda odwiedzi nas już na początku roku.

2025.09.18

opublikował:

Po porywającym koncercie na Open’erze RAYE wraca na halowy występ do Polski

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Nie przywykliśmy do tego, by Live Nation Polska ogłaszało imprezy wieczorami. Tak jednak stało się tym razem, co oczywiście cieszy, ponieważ agencja ogłosiła, że na początku 2026 r. do Polski wróci RAYE. Po porywającym występie na głównej scenie tegorocznego Open’era, tym razem artystka da u nas halowy koncert. 22 stycznia wokalistka wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie. Koncert będzie częścią trasy This Tour May Contain New Music.

Przedsprzedaż biletów dla klientów Ticketmaster rozpocznie się 24 września o godz. 10.00, sprzedaż ogólna ruszy 25 września, także o godz. 10.00.

RAYE pyta: Where the hell is my husband?

RAYE będzie promowała w Polsce swój nowy album, który ma ujrzeć światło dzienne w przyszłym roku. Singlem zapowiadającym krążek jest „Where Is My Husband!”, którego studyjna wersja pojawi się jutro, ale uczestnicy Open’era mieli okazję usłyszeć już utwór na żywo. Poniżej znajdziecie wykonanie z Glastonbury.

„Where Is My Husband!” to zadziorny, ale i szczery hołd dla poszukiwań życiowego partnera. Utwór łączy funkujące dęciaki, synkopowane bity R&B oraz soul-popową produkcję, a całość podkreślają charakterystyczne, potężne wokale RAYE i bogate harmonie.

Tagi


Popularne newsy

Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy
NEWS

Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy

Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE” niemal w całości z niego wyleciała
NEWS

Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE” niemal w całości z niego wyleciała

Sting o oskarżeniach wobec Seana „Diddy’ego” Combsa i piosence „Every Breath You Take” wykorzystanej przez rapera
NEWS

Sting o oskarżeniach wobec Seana „Diddy’ego” Combsa i piosence „Every Breath You Take” wykorzystanej przez rapera

Zidentyfikowano zwłoki znalezione w samochodzie dv4d. To ciało zaginionej w ubiegłym roku nastolatki
NEWS

Zidentyfikowano zwłoki znalezione w samochodzie dv4d. To ciało zaginionej w ubiegłym roku nastolatki

Mark Ronson spotkał się z Michaelem Jacksonem jak miał 13 lat: „Musiałem to ponownie przeanalizować”
NEWS

Mark Ronson spotkał się z Michaelem Jacksonem jak miał 13 lat: „Musiałem to ponownie przeanalizować”

Cardi B jest w ciąży
NEWS

Cardi B jest w ciąży

Członkinie Pussy Riot skazane w Rosji na karę więzienia za antywojenne występy
NEWS

Członkinie Pussy Riot skazane w Rosji na karę więzienia za antywojenne występy

Polecane

CGM
Mata grał na konsoli ze Skeptą i spotkał się z legendą brazylijskiego futbolu

Mata grał na konsoli ze Skeptą i spotkał się z legendą brazylijskiego ...

A jak mija Twój tydzień?

26 minut temu

CGM
Ed Sheeran dotrzymał słowa. Artysta nagrał piosenkę z polskim twórcą

Ed Sheeran dotrzymał słowa. Artysta nagrał piosenkę z polskim twórcą

Kiedy utwór ujrzy światło dzienne?

2 godziny temu

CGM
Sabrina Carpenter krótko cieszyła się liderowaniem na Olisie

Sabrina Carpenter krótko cieszyła się liderowaniem na Olisie

Polski raper wyprzedził światową gwiazdę.

3 godziny temu

CGM
Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dlaczego? Wyjaśniamy

Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dl ...

Gitarzysta i wokalista Oasis jest wzruszony.

4 godziny temu

CGM
„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo ł ...

Szczere wersy o życiu na krawędzi.

6 godzin temu

CGM
Będzie dodatkowy koncert System Of A Down

Będzie dodatkowy koncert System Of A Down

Poznaliśmy datę wydarzenia.

7 godzin temu