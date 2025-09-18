Po porywającym koncercie na Open’erze RAYE wraca na halowy występ do Polski

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Nie przywykliśmy do tego, by Live Nation Polska ogłaszało imprezy wieczorami. Tak jednak stało się tym razem, co oczywiście cieszy, ponieważ agencja ogłosiła, że na początku 2026 r. do Polski wróci RAYE. Po porywającym występie na głównej scenie tegorocznego Open’era, tym razem artystka da u nas halowy koncert. 22 stycznia wokalistka wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie. Koncert będzie częścią trasy This Tour May Contain New Music.

Przedsprzedaż biletów dla klientów Ticketmaster rozpocznie się 24 września o godz. 10.00, sprzedaż ogólna ruszy 25 września, także o godz. 10.00.

RAYE pyta: Where the hell is my husband?

RAYE będzie promowała w Polsce swój nowy album, który ma ujrzeć światło dzienne w przyszłym roku. Singlem zapowiadającym krążek jest „Where Is My Husband!”, którego studyjna wersja pojawi się jutro, ale uczestnicy Open’era mieli okazję usłyszeć już utwór na żywo. Poniżej znajdziecie wykonanie z Glastonbury.

„Where Is My Husband!” to zadziorny, ale i szczery hołd dla poszukiwań życiowego partnera. Utwór łączy funkujące dęciaki, synkopowane bity R&B oraz soul-popową produkcję, a całość podkreślają charakterystyczne, potężne wokale RAYE i bogate harmonie.