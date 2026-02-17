Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemotha. Zespół otrzymywał groźby zagrażające bezpieczeństwu

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Behemoth poinformował o odwołaniu swojego planowanego koncertu w Bangalore w Indiach, który miał odbyć się 3 marca 2026 roku. Powodem decyzji były groźby kierowane wobec członków grupy przez lokalne grupy chrześcijańskie, które wywierały presję na władze i organizatorów wydarzenia.

Groźby wobec zespołu

W oświadczeniu zespół podkreślił, że w ostatnich tygodniach otrzymywał różne groźby, które wprost zagrażały bezpieczeństwu artystów, w tym straszenie aresztem. Lider Behemotha, Adam „Nergal” Darski, skomentował:

„To kolejny przykład religijnego fanatyzmu, który chce narzucić swoje racje na wizję artystyczną. To dla nas przerażające, gdy obserwujemy rosnącą chęć cenzurowania na świecie. Artyści powinni mieć możliwość przedstawiania swojej sztuki bez dostawania gróźb czy ryzykowania aresztu.”

Problemy z koncertami w Turcji

To nie pierwsza sytuacja, w której Behemoth spotkał się z cenzurą ze względu na religijne naciski. W lutym 2026 roku odwołano ich koncerty w Stambule, gdzie władze argumentowały decyzję rzekomym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży oraz głoszeniem „Szatana”.

Nergal zaznaczył, że presja konserwatywnych środowisk dotyczy nie tylko Europy – również w Indiach próbowano zablokować występ zespołu.

Plany Behemotha mimo odwołań

Pomimo odwołanych koncertów w Turcji i Indiach, zespół planuje kontynuować trasę. Nergal zdradził, że następne przystanki to Tajlandia, Japonia, Australia oraz Chiny: