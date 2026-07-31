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Jared Leto nie jest objęty śledztwem. Policja i prokuratura zabrały głos po nowych oskarżeniach o molestowanie seksualne

Policja zachęca potencjalne ofiary do zgłaszania się

2026.07.31

opublikował:

Thirty Seconds To Mars

Foto: @piotr_tarasewicz / AltertArt

Wokół Jareda Leto ponownie zrobiło się głośno po pojawieniu się nowych oskarżeń o molestowanie seksualne i niewłaściwe zachowanie wobec kobiet. Jak jednak wynika z informacji przekazanych przez organy ścigania w Los Angeles, aktor i muzyk nie jest obecnie objęty żadnym aktywnym postępowaniem karnym.

LAPD: Brak otwartych spraw przeciwko Jaredowi Leto

Według informacji przekazanych przez przedstawicieli policji w Los Angeles (LAPD), obecnie nie toczą się żadne postępowania dotyczące Jareda Leto. Funkcjonariusze poinformowali również, że w ich bazach nie znaleziono zgłoszeń dotyczących przestępstw seksualnych ani niewłaściwego zachowania przypisywanego artyście.

Policja sprawdziła także dokumentację związaną z dawnym adresem zamieszkania Leto w Los Angeles, gdzie jedna z kobiet twierdzi, że miała paść ofiarą napaści seksualnej w 2006 roku. Według służb nie odnaleziono jednak raportu policyjnego odpowiadającego tym zarzutom.

Prokuratura przypomina o sprawie z 2019 roku

Biuro Prokuratora Okręgowego hrabstwa Los Angeles poinformowało, że w ostatnim czasie nie wpłynęły żadne nowe sprawy dotyczące Jareda Leto.

Ujawniono jednak, że w 2019 roku do prokuratury trafiła sprawa związana z jedną z kobiet oskarżających artystę. Ostatecznie nie zdecydowano się na postawienie zarzutów z powodu niewystarczających dowodów oraz braku możliwości współpracy z domniemaną pokrzywdzoną na tamtym etapie postępowania.

Policja zachęca potencjalne ofiary do zgłaszania się

Przedstawiciele organów ścigania podkreślają, że w sprawach dotyczących przestępstw seksualnych wiele osób nigdy nie zgłasza swoich doświadczeń policji. Z tego względu funkcjonariusze apelują, aby każda osoba, która uważa się za pokrzywdzoną, zgłosiła się do śledczych i złożyła odpowiednie zeznania.

Jednocześnie biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles przekazało, że również nie prowadzi obecnie żadnego aktywnego postępowania dotyczącego aktora.

Jared Leto zaprzecza wszystkim oskarżeniom

W ostatnich tygodniach kilka kobiet publicznie oskarżyło Jareda Leto o napaść seksualną, groźby o charakterze seksualnym lub inne niewłaściwe zachowania. Zarzuty mają dotyczyć wydarzeń z okresu, gdy kobiety były nastolatkami lub młodymi dorosłymi.

Sam Jared Leto stanowczo odrzuca wszystkie oskarżenia. Artysta zapewnia, że nigdy nikogo nie dopuścił się napaści seksualnej, a stawiane mu zarzuty określa jako całkowicie nieprawdziwe.

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