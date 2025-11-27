Placebo planuje wyjątkowe obchody 30-lecia debiutanckiego albumu

Brytyjski duet muzyczny Placebo zapowiedział, że szykuje „coś naprawdę znaczącego” z okazji 30. rocznicy wydania ich debiutanckiego albumu.

Brian Molko wspomina początki Placebo

Wokalista Brian Molko podczas wywiadu dla VRT Radio 1 w Antwerpii, Belgia, wspominał wczesne lata zespołu i współpracę z belgijską grupą dEUS. Zapytany o możliwość trasy koncertowej poświęconej trzeciej dekadzie ich debiutu, odpowiedział:

„Tak, nadchodzi nasza 30. rocznica w przyszłym roku. I tak, z pewnością zrobimy coś naprawdę znaczącego, aby uczcić te 30 lat.”

Molko dodał, że było to „trochę scoopem” dla słuchaczy.

Inspiracje i wpływy

Frontman Placebo wspominał również chaotyczne początki zespołu oraz czas spędzony na trasie z dEUS w latach 90.

„Byliśmy chaotyczni, ale też pokrewni duchowo. Bardzo podobała mi się ich ambicja. Byłem obsesyjnie zafascynowany ich debiutanckim albumem ‘Worst Case Scenario’. Był bardziej wyobrażeniowy, odważny, psychodeliczny i surrealistyczny niż inne popularne gitary tamtych czasów. Miałem też pomysł, że mieli skrzypce – i to mnie zainspirowało. Od 20 lat mamy skrzypka w naszym zespole.”

Trudne wspomnienia z 20-lecia

W 2016 roku Placebo odbyło trasę z okazji 20-lecia debiutu, podczas której wykonywali klasyki jak Pure Morning czy Nancy Boy. Molko przyznał w rozmowie z NME w 2022 roku, że ta retrospektywna trasa była dla zespołu niekomfortowa:

„Nie czuliśmy się szczególnie komfortowo robiąc retrospektywną trasę. Czuliśmy presję wytwórni Universal, że stracimy ich wsparcie, jeśli nie podejmiemy tego komercyjnego przedsięwzięcia.”

Basista Stefan Olsdal dodał, że z czasem relacja zespołu z dawnym materiałem stała się „niezdrowa”, a on sam przeżywał kryzys pewności siebie.

Debiutancki album Placebo

Album ‘Placebo’ z 1996 roku uzyskał ocenę 8/10 w NME i osiągnął 5. miejsce na brytyjskiej liście albumów. Znajdują się na nim single takie jak Nancy Boy, Teenage Angst czy 36 Degrees.

Aktualna aktywność Placebo

Ostatni, ósmy album zespołu, ‘Never Let Me Go’, ukazał się w 2022 roku. NME oceniło go na cztery gwiazdki, nazywając „renesansowym rockowym albumem z eksperymentalnym sznytem”. Zespół nie zagrał wspólnego koncertu od sierpnia 2024 roku (źródło: Setlist.FM).