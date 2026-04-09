Pink Floyd zapowiadają nowy album „8-Tracks”

Pink Floyd ogłosili premierę nowego albumu kompilacyjnego „8-Tracks”, który podkreśla ich najbardziej przełomowy okres – lata 1971-1979. Kolekcja ukaże się 5 czerwca 2026 roku na winylu, CD oraz platformach streamingowych za pośrednictwem Sony Music.

Kluczowe informacje o „8-Tracks”

Album skupia się na ośmiu klasycznych utworach, w tym:

„Money”

„Wish You Were Here”

„Another Brick In The Wall, Part 2”

„Time”

„Comfortably Numb”

„One Of These Days”

„Wot’s… Uh The Deal”

Ekskluzywna pełna wersja „Pigs On The Wing”, wcześniej dostępna tylko na ośmiopasmowej kasecie „Animals” z 1977 roku.

Produkcja i aranżacja

Sekwencja utworów została starannie opracowana przez Stevena Wilsona, który wykorzystał efekty dźwiękowe z oryginalnych multitracków, tworząc ciągłe doświadczenie słuchowe w klasycznym stylu Pink Floyd.

Według oficjalnego opisu:

„‘8-Tracks’ dokumentuje pełny wymiar transformacji Pink Floyd w ich przełomową erę, która wyniosła ich na szczyt światowej sławy w latach 70.”

Okres objęty kompilacją

Album obejmuje utwory z następujących klasycznych płyt:

1971: Meddle

1972: Obscured By Clouds

1973: The Dark Side Of The Moon

1975: Wish You Were Here

1977: Animals

1979: The Wall

Czas ten pokazał zespół przechodzący od wczesnej psychodelicznej ery Syd Barrett’a do światowej dominacji rocka progresywnego, stając się jedną z największych legend muzyki rockowej.

Tracklista „8-Tracks”

Side A:

One Of These Days Wot’s… Uh The Deal Money Another Brick In The Wall, Part 2

Side B: