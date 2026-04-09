Pink Floyd zapowiadają nowy album „8-Tracks”

Pink Floyd ogłosili premierę nowego albumu kompilacyjnego „8-Tracks”, który podkreśla ich najbardziej przełomowy okres – lata 1971-1979. Kolekcja ukaże się 5 czerwca 2026 roku na winylu, CD oraz platformach streamingowych za pośrednictwem Sony Music.
Kluczowe informacje o „8-Tracks”
Album skupia się na ośmiu klasycznych utworach, w tym:
- „Money”
- „Wish You Were Here”
- „Another Brick In The Wall, Part 2”
- „Time”
- „Comfortably Numb”
- „One Of These Days”
- „Wot’s… Uh The Deal”
- Ekskluzywna pełna wersja „Pigs On The Wing”, wcześniej dostępna tylko na ośmiopasmowej kasecie „Animals” z 1977 roku.
Produkcja i aranżacja
Sekwencja utworów została starannie opracowana przez Stevena Wilsona, który wykorzystał efekty dźwiękowe z oryginalnych multitracków, tworząc ciągłe doświadczenie słuchowe w klasycznym stylu Pink Floyd.
Według oficjalnego opisu:
„‘8-Tracks’ dokumentuje pełny wymiar transformacji Pink Floyd w ich przełomową erę, która wyniosła ich na szczyt światowej sławy w latach 70.”
Okres objęty kompilacją
Album obejmuje utwory z następujących klasycznych płyt:
- 1971: Meddle
- 1972: Obscured By Clouds
- 1973: The Dark Side Of The Moon
- 1975: Wish You Were Here
- 1977: Animals
- 1979: The Wall
Czas ten pokazał zespół przechodzący od wczesnej psychodelicznej ery Syd Barrett’a do światowej dominacji rocka progresywnego, stając się jedną z największych legend muzyki rockowej.
Tracklista „8-Tracks”
Side A:
- One Of These Days
- Wot’s… Uh The Deal
- Money
- Another Brick In The Wall, Part 2
Side B:
- Wish You Were Here
- Time
- Comfortably Numb
- Pigs On The Wing (pełna wersja)