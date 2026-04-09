CGM

Pink Floyd zapowiadają nowy album „8-Tracks”

Album podkreśla najbardziej przełomowy okres zespołu

2026.04.09

opublikował:

HERO IMAGE - PINK FLOYD - CREDIT - 1971 Storm Thorgerson, Sony Music

Pink Floyd ogłosili premierę nowego albumu kompilacyjnego „8-Tracks”, który podkreśla ich najbardziej przełomowy okres – lata 1971-1979. Kolekcja ukaże się 5 czerwca 2026 roku na winylu, CD oraz platformach streamingowych za pośrednictwem Sony Music.

Kluczowe informacje o „8-Tracks”

Album skupia się na ośmiu klasycznych utworach, w tym:

  • „Money”
  • „Wish You Were Here”
  • „Another Brick In The Wall, Part 2”
  • „Time”
  • „Comfortably Numb”
  • „One Of These Days”
  • „Wot’s… Uh The Deal”
  • Ekskluzywna pełna wersja „Pigs On The Wing”, wcześniej dostępna tylko na ośmiopasmowej kasecie „Animals” z 1977 roku.

Produkcja i aranżacja

Sekwencja utworów została starannie opracowana przez Stevena Wilsona, który wykorzystał efekty dźwiękowe z oryginalnych multitracków, tworząc ciągłe doświadczenie słuchowe w klasycznym stylu Pink Floyd.

Według oficjalnego opisu:

„‘8-Tracks’ dokumentuje pełny wymiar transformacji Pink Floyd w ich przełomową erę, która wyniosła ich na szczyt światowej sławy w latach 70.”

Okres objęty kompilacją

Album obejmuje utwory z następujących klasycznych płyt:

  • 1971: Meddle
  • 1972: Obscured By Clouds
  • 1973: The Dark Side Of The Moon
  • 1975: Wish You Were Here
  • 1977: Animals
  • 1979: The Wall

Czas ten pokazał zespół przechodzący od wczesnej psychodelicznej ery Syd Barrett’a do światowej dominacji rocka progresywnego, stając się jedną z największych legend muzyki rockowej.

Tracklista „8-Tracks”

Side A:

  1. One Of These Days
  2. Wot’s… Uh The Deal
  3. Money
  4. Another Brick In The Wall, Part 2

Side B:

  1. Wish You Were Here
  2. Time
  3. Comfortably Numb
  4. Pigs On The Wing (pełna wersja)

Tagi


