pik pik i Skip samplują hit Sistars w swoim nowym singlu

W nowym singlu zatytułowanym „NA DWA,” pik pik i Skip sięgają po nostalgiczną inspirację z początku lat 2000. Utwór bazuje na samplu kultowego kawałka zespołu Sistars, tworząc nowoczesny dialog między przeszłością a współczesnością.

„NA DWA” – spotkanie klasyki z nowoczesnością

W singlu „NA DWA” współczesna produkcja łączy się z klimatem wczesnych lat 2000. Artyści postawili nie na cover, lecz na świadomy dialog z oryginalnym materiałem, wzbogacając go o żywe bębny i nowoczesną aranżację. Dzięki temu utwór oferuje zarówno radiowe hooki, jak i głębszy kontekst interpretacyjny, zachowując emocjonalną ekspresję pierwotnego kawałka.

Skip i jego twórcza historia

W utworze usłyszymy Skipa – znanego na polskiej scenie muzycznej wokalistę i autora tekstów, będącego częścią duetu Miętha. Projekt ten zyskał uznanie dzięki albumom takim jak Audioportret, Szum czy 36,6, łącząc różne style muzyczne w kreatywny, organiczny sposób.

Skip współpracował wcześniej z artystami takimi jak Sanah, Vito Bambino czy Margaret, a w „NA DWA” udowadnia, że jego twórczość potrafi łączyć nostalgię z nowoczesnym brzmieniem. Wokalista pojawi się również w innych utworach, które znajdą się na pierwszym solowym albumie pik pika.

Wybór sampli zamiast gości

Artyści zdecydowali się na użycie sampli zamiast zapraszania wokalistek do studia, co pozwoliło zachować pierwotną ekspresję oryginalnego materiału i połączenie z emocjami, jakie niosła piosenka Sistars. Efektem jest utwór, który łączy nostalgię i świeże brzmienie, trafiając do słuchaczy w różnym wieku.

„NA DWA” to przykład twórczego wykorzystania klasycznych inspiracji w nowoczesnej produkcji muzycznej. Dzięki współpracy pik pika, Skipa i krvchy, polscy słuchacze otrzymują utwór pełen emocji, rytmu i charakterystycznej mieszanki stylów, który z powodzeniem może zagościć zarówno na radiowej liście przebojów, jak i w prywatnych playlistach fanów muzyki elektronicznej i hip-hopu.