Pierwszy koncert Mroza na Torwarze wyprzedał się błyskawicznie. Artysta ogłosił kolejny termin

Mrozu ogłosił drugi koncert w Warszawie w ramach swojej trasy koncertowej 2026. Decyzja zapadła po błyskawicznym wyprzedaniu pierwszego występu na Torwarze.

Drugi koncert Mroza w Warszawie – data i bilety

Nowy koncert odbędzie się:

07.10.2026 – COS Torwar

Sprzedaż biletów rusza 30 marca 2026 o godz. 12:00 na stronie Live Nation.

To doskonała okazja dla fanów, którzy nie zdążyli kupić wejściówek na pierwszy, całkowicie wyprzedany koncert.

Widowiskowe koncerty i największe hity

Podczas nadchodzącej trasy Mrozu zaprezentuje zarówno nowy materiał, jak i największe przeboje z ostatnich 15 lat kariery.

Koncerty artysty słyną z dopracowanej oprawy wizualnej i energetycznej atmosfery. Każde show to spektakularne widowisko, w którym liczy się każdy detal – od brzmienia po scenografię.

O sile koncertów Mroza najlepiej świadczy frekwencja – jego ostatni biletowany występ zgromadził aż 15 tysięcy fanów.

Trasa koncertowa Mroza 2026 – wszystkie daty

Oprócz Warszawy artysta odwiedzi również inne największe miasta w Polsce:

02.10.2026 – Atlas Arena

07.10.2026 – COS Torwar

08.10.2026 – COS Torwar – SOLD OUT

– SOLD OUT 10.10.2026 – Hala Stulecia

17.10.2026 – ERGO Arena

30.10.2026 – TAURON Arena Kraków

Ogromne zainteresowanie trasą

Drugi koncert w Warszawie to dowód na ogromną popularność artysty i rosnące zainteresowanie jego trasą koncertową. Wszystko wskazuje na to, że także nowa pula biletów może wyprzedać się w bardzo krótkim czasie.