Pierwszy koncert Mroza na Torwarze wyprzedał się błyskawicznie. Artysta ogłosił kolejny termin

Mrozu ogłosił drugi koncert w Warszawie w ramach swojej trasy koncertowej 2026. Decyzja zapadła po błyskawicznym wyprzedaniu pierwszego występu na Torwarze.
Drugi koncert Mroza w Warszawie – data i bilety
Nowy koncert odbędzie się:
- 07.10.2026 – COS Torwar
Sprzedaż biletów rusza 30 marca 2026 o godz. 12:00 na stronie Live Nation.
To doskonała okazja dla fanów, którzy nie zdążyli kupić wejściówek na pierwszy, całkowicie wyprzedany koncert.
Widowiskowe koncerty i największe hity
Podczas nadchodzącej trasy Mrozu zaprezentuje zarówno nowy materiał, jak i największe przeboje z ostatnich 15 lat kariery.
Koncerty artysty słyną z dopracowanej oprawy wizualnej i energetycznej atmosfery. Każde show to spektakularne widowisko, w którym liczy się każdy detal – od brzmienia po scenografię.
O sile koncertów Mroza najlepiej świadczy frekwencja – jego ostatni biletowany występ zgromadził aż 15 tysięcy fanów.
Trasa koncertowa Mroza 2026 – wszystkie daty
Oprócz Warszawy artysta odwiedzi również inne największe miasta w Polsce:
- 02.10.2026 – Atlas Arena
- 08.10.2026 – COS Torwar – SOLD OUT
- 10.10.2026 – Hala Stulecia
- 17.10.2026 – ERGO Arena
- 30.10.2026 – TAURON Arena Kraków
Ogromne zainteresowanie trasą
Drugi koncert w Warszawie to dowód na ogromną popularność artysty i rosnące zainteresowanie jego trasą koncertową. Wszystko wskazuje na to, że także nowa pula biletów może wyprzedać się w bardzo krótkim czasie.