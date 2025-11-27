CGM

Piekło zamarzło. Watykan chwali Rosalíę za „prowokacyjne” utwory o wierze

Duchowni doceniają hiszpańską wokalistkę

2025.11.27

Piekło zamarzło. Watykan chwali Rosalíę za „prowokacyjne” utwory o wierze

Rosalía otrzymała uznanie od Watykanu za swój nowy album ‘Lux’, który porusza tematy religii, duchowości i oświecenia poprzez innowacyjną muzykę. Album, czwarty w karierze artystki, inspirowany jest historiami świętych kobiet i zawiera utwory w 13 językach, w tym arabskim, hebrajskim i łacińskim.

Watykan i duchowni doceniają Rosalíę

Kardynał José Tolentino de Mendonça, minister kultury Watykanu, pochwalił Rosalíę za odważne podejście do kwestii wiary w muzyce. W rozmowie z hiszpańską agencją EFE powiedział:

„Kiedy twórca taki jak Rosalía mówi o duchowości, oznacza to, że odpowiada na głęboką potrzebę współczesnej kultury, by zbliżyć się do duchowości i pielęgnować życie wewnętrzne.”

Dodatkowo, biskup Xabier Gómez García z Sant Feliu de Llobregat – obejmującego rodzinne miasto Rosalíi, Sant Esteve Sesrovires – wyraził swoje uznanie w liście otwartym. Chociaż niektóre utwory są „prowokacyjne”, biskup pochwalił artystkę za to, że „mówi z absolutną swobodą i bez zahamowań o tym, co czuje względem Boga”.

Uznanie akademickie i wpływ kulturowy

Victoria Cirlot, profesor humanistyki na Uniwersytecie Pompeu Fabry w Barcelonie, również pochwaliła album ‘Lux’ za umiejętność przedstawienia złożonych koncepcji religijnych szerokiej publiczności. Rosalía w rozmowie z The New York Times wyjaśniła swój wielojęzyczny pomysł na album:

„Chodzi o to, by zrozumieć, jak działają inne języki… dużo tu intuicji i po prostu pisania, by zobaczyć, jak brzmią te słowa w innym języku.”

Artystka podkreśliła swoje zamiłowanie do odkrywania kultur poprzez język i muzykę, dodając:

„Kocham podróże, kocham uczyć się od innych ludzi. Dlaczego miałabym nie spróbować nauczyć się innego języka i zaśpiewać w nim, rozwijając się jako piosenkarka, muzyczka i artystka? Świat jest tak bardzo połączony.”

Rekordy streamingowe albumu ‘Lux’

Krótko po premierze ‘Lux’ stał się najczęściej streamowanym albumem w ciągu jednego dnia na Spotify wśród hiszpańskojęzycznych artystek. Album otrzymał również znakomite recejzę, w których chwalony jest za jego ambitny charakter, muzyczną głębię i zdolność przenoszenia słuchaczy przez „całe światy i sfery astralne”.

