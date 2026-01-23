CGM

Phil Collins ujawnia szczegóły swoich problemów zdrowotnych: „„To były trudne, interesujące i frustrujące lata”

Walka z nałogiem i powrót do zdrowia

2026.01.23

opublikował:

Phil Collins ujawnia szczegóły swoich problemów zdrowotnych: „„To były trudne, interesujące i frustrujące lata”

foto: P. Tarasewicz

Phil Collins podzielił się aktualizacją swojego stanu zdrowia, przyznając, że ostatnie lata były dla niego wyjątkowo trudne i frustrujące.

W wywiadzie dla Zoe Ball w podcaście BBC Eras, który ukaże się 26 stycznia, były perkusista Genesis opowiedział o swojej obecnej sytuacji zdrowotnej i powrotach do aktywności po poważnych problemach.

„Miałem wszystko, co mogło pójść źle”

Collins potwierdził, że od kilku lat korzysta z całodobowej opieki pielęgniarskiej, aby regularnie przyjmować leki i kontrolować stan zdrowia:

„Mam pielęgniarkę mieszkającą ze mną na stałe, która dba, abym przyjmował lekarstwa jak należy. Miałem problemy z kolanem… Miałem wszystko, co mogło pójść źle, i wszystko, co mogło, poszło źle.”

Artysta przeszedł pięć operacji kolana, a obecnie ma jedno, które „działa” i pozwala mu chodzić, choć wciąż z pomocą, np. kul.

Walka z nałogiem i powrót do zdrowia

Collins ujawnił także, że niedawno obchodził dwa lata abstynencji. Opowiedział o trudnościach związanych z alkoholem i rekonwalescencją po licznych hospitalizacjach:

„To były trudne, interesujące i frustrujące lata… ale teraz jest dobrze.”

Dodał, że cieszy się z końca życia w trasie koncertowej, gdy w końcu może robić rzeczy, których wcześniej nie mógł.

Muzyka w przyszłości

Mimo że w lutym 2025 r. mówił, że nie czuje głodu tworzenia nowych utworów, Collins teraz zdradził, że chciałby wrócić do studia i zobaczyć, czy możliwe jest dalsze komponowanie:

„Chciałbym wejść do studia, pobawić się muzyką i zobaczyć, czy da się coś stworzyć… Musisz spróbować, żeby się przekonać, czy możesz.”

Collins wcześniej mówił, że przestać grać na perkusji było dla niego ogromnym szokiem:

„Jeśli pewnego dnia obudzę się i będę mógł wziąć pałki w dłonie, spróbuję. Ale czuję, że wyczerpałem swoje limity.”

Trudne doświadczenia z perkusją

W 2021 r. artysta przyznał, że z powodu problemów zdrowotnych ledwo trzymał pałki, co uniemożliwiało mu granie na poziomie, do którego przywykł.

Pomimo wielu trudności, Phil Collins podkreśla, że jego zdrowie stopniowo się poprawia i jest gotów odkrywać nowe możliwości muzyczne.

Tagi


Popularne newsy

Grande Connection zdemaskowany? Szokujące nagranie trafiło do sieci
NEWS

Grande Connection zdemaskowany? Szokujące nagranie trafiło do sieci

Grande Connection nie usunął filmu o Bonusie. YouTuber wyjaśnia sytuację
NEWS

Grande Connection nie usunął filmu o Bonusie. YouTuber wyjaśnia sytuację

Nagranie z „niestosownego” tańca Victorii i Brooklyna Beckhama istnieje. „Zachowanie bardziej odpowiednie dla pary niż dla matki i syna”
NEWS

Nagranie z „niestosownego” tańca Victorii i Brooklyna Beckhama istnieje. „Zachowanie bardziej odpowiednie dla pary niż dla matki i syna”

Bonus RPK komentuje film z Grande Connection: „Debil wpuścił detektywa do domu, bo myślał że to policja”
NEWS

Bonus RPK komentuje film z Grande Connection: „Debil wpuścił detektywa do domu, bo myślał że to policja”

Grande Connection zapowiada sto dissów i wydaje oświadczenie: „Dajmy patusom się chwilę popodniecać”
NEWS

Grande Connection zapowiada sto dissów i wydaje oświadczenie: „Dajmy patusom się chwilę popodniecać”

Ten Typ Mes dissuje Tedego: „Nie masz hitu z Podsiadło, nie masz czym błysnąć. Dla ludzi jesteś „Drin za drinem” jak się spiją, to wszystko”
NEWS

Ten Typ Mes dissuje Tedego: „Nie masz hitu z Podsiadło, nie masz czym błysnąć. Dla ludzi jesteś „Drin za drinem” jak się spiją, to wszystko”

Wylicytuj dzień z Bambi i Okim w zamkniętej Energylandii. Wyjątkowa aukcja WOŚP
NEWS

Wylicytuj dzień z Bambi i Okim w zamkniętej Energylandii. Wyjątkowa aukcja WOŚP

Polecane

CGM
Pezet wraca do 2016 roku i publikuje zdjęcie z Dawidem Podsiadło

Pezet wraca do 2016 roku i publikuje zdjęcie z Dawidem Podsiadło

Pezet i jego nostalgiczny powrót do przeszłości

5 minut temu

CGM
Harry Styles prezentuje nowy singiel „Aperture”

Harry Styles prezentuje nowy singiel „Aperture”

„Aperture” zapowiada nowy muzyczny kierunek

14 minut temu

CGM
Słowo po słowie czyli, co Mes zarzuca Tedemu w „Posprzątaj po swoim psie”. „Miałem wroga w Poznaniu, to umiałem go zabić. Miałeś wroga w Poznaniu, to cię kur*a zmiótł”

Słowo po słowie czyli, co Mes zarzuca Tedemu w „Posprzątaj po sw ...

O północy Mes wypuścił dwa nowe dissy na Jacka

23 minuty temu

CGM
Nas uruchamia nabór do Harvard Hip-Hop Fellowship 2026–27

Nas uruchamia nabór do Harvard Hip-Hop Fellowship 2026–27

Program działa nieprzerwanie od 2013 roku i wspiera młodych twórców

1 godzinę temu

CGM
Producent Red Hot Chili Peppers: „Anthony Kiedis nie potrafi właściwie rozpoznawać wysokości dźwięku”

Producent Red Hot Chili Peppers: „Anthony Kiedis nie potrafi wła ...

Red Hot Chili Peppers wydali ostatni materiał w 2022 roku

1 godzinę temu

CGM
Krzysztof Cugowski szczerze o relacji z wnukami: „Nie jestem książkowym dziadkiem”

Krzysztof Cugowski szczerze o relacji z wnukami: „Nie jestem książkowy ...

Legenda Budki Suflera o rodzinie i przemijającym czasie

2 godziny temu