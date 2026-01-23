Phil Collins ujawnia szczegóły swoich problemów zdrowotnych: „„To były trudne, interesujące i frustrujące lata”

foto: P. Tarasewicz

Phil Collins podzielił się aktualizacją swojego stanu zdrowia, przyznając, że ostatnie lata były dla niego wyjątkowo trudne i frustrujące.

W wywiadzie dla Zoe Ball w podcaście BBC Eras, który ukaże się 26 stycznia, były perkusista Genesis opowiedział o swojej obecnej sytuacji zdrowotnej i powrotach do aktywności po poważnych problemach.

„Miałem wszystko, co mogło pójść źle”

Collins potwierdził, że od kilku lat korzysta z całodobowej opieki pielęgniarskiej, aby regularnie przyjmować leki i kontrolować stan zdrowia:

„Mam pielęgniarkę mieszkającą ze mną na stałe, która dba, abym przyjmował lekarstwa jak należy. Miałem problemy z kolanem… Miałem wszystko, co mogło pójść źle, i wszystko, co mogło, poszło źle.”

Artysta przeszedł pięć operacji kolana, a obecnie ma jedno, które „działa” i pozwala mu chodzić, choć wciąż z pomocą, np. kul.

Walka z nałogiem i powrót do zdrowia

Collins ujawnił także, że niedawno obchodził dwa lata abstynencji. Opowiedział o trudnościach związanych z alkoholem i rekonwalescencją po licznych hospitalizacjach:

„To były trudne, interesujące i frustrujące lata… ale teraz jest dobrze.”

Dodał, że cieszy się z końca życia w trasie koncertowej, gdy w końcu może robić rzeczy, których wcześniej nie mógł.

Muzyka w przyszłości

Mimo że w lutym 2025 r. mówił, że nie czuje głodu tworzenia nowych utworów, Collins teraz zdradził, że chciałby wrócić do studia i zobaczyć, czy możliwe jest dalsze komponowanie:

„Chciałbym wejść do studia, pobawić się muzyką i zobaczyć, czy da się coś stworzyć… Musisz spróbować, żeby się przekonać, czy możesz.”

Collins wcześniej mówił, że przestać grać na perkusji było dla niego ogromnym szokiem:

„Jeśli pewnego dnia obudzę się i będę mógł wziąć pałki w dłonie, spróbuję. Ale czuję, że wyczerpałem swoje limity.”

Trudne doświadczenia z perkusją

W 2021 r. artysta przyznał, że z powodu problemów zdrowotnych ledwo trzymał pałki, co uniemożliwiało mu granie na poziomie, do którego przywykł.

Pomimo wielu trudności, Phil Collins podkreśla, że jego zdrowie stopniowo się poprawia i jest gotów odkrywać nowe możliwości muzyczne.