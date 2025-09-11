Pharrell Williams i Andrea Bocelli współreżyserami historycznego koncertu w Watykanie

Darmowy koncert na Placu św. Piotra

13 września 2025 roku o godzinie 21:00 Plac św. Piotra w Watykanie zamieni się w wyjątkową scenę. W ramach wydarzenia Grace for the World odbędzie się darmowy koncert otwarty dla wszystkich. Na scenie pojawią się gwiazdy światowego formatu: Pharrell Williams, Andrea Bocelli, Karol G i BamBam.

Koncert będzie nie tylko muzycznym świętem, lecz także finałem Światowego Spotkania na rzecz Braterstwa Ludzkiego, które zgromadzi liderów, noblistów i aktywistów z całego świata.

Widowisko muzyki i technologii

Oprócz koncertu zaplanowano spektakularny pokaz z użyciem ponad trzech tysięcy dronów, które oświetlą niebo nad Watykanem. Animacje inspirowane freskami Kaplicy Sykstyńskiej stworzą żywy obraz łączący sztukę, technologię i duchowość.

Wydarzenie zostanie transmitowane na żywo na Disney+, Hulu i ABC News Live, dzięki czemu obejrzą je miliony widzów na całym świecie.

Imponująca lista artystów

Na scenie obok głównych gwiazd pojawią się także: Jennifer Hudson, John Legend, Teddy Swims, Jelly Roll, Clipse, Angélique Kidjo, chór gospel Voices of Fire, międzynarodowy chór złożony z 250 osób, w tym chór diecezji rzymskiej.

Za aranżacje muzyczne odpowiada producent światowej klasy Adam Blackstone.

Pharrell Williams i Andrea Bocelli jako współreżyserzy

Pharrell Williams, znany nie tylko z hitów muzycznych, ale też działalności modowej, oraz Andrea Bocelli, jeden z najsłynniejszych tenorów świata, pełnią rolę współreżyserów wydarzenia. Ich wspólna wizja nada koncertowi wyjątkowy, ponadczasowy wymiar.

Jak podkreślił Pharrell: „To rzadki moment, w którym świat zatrzymuje się i łączy”. Andrea Bocelli dodał: „Rozświetlmy muzyką serce chrześcijaństwa, by wysłać światu przesłanie pokoju”.

Symboliczne znaczenie wydarzenia

Koncert w Watykanie ma być nie tylko widowiskiem artystycznym, ale przede wszystkim manifestem jedności, pokoju i braterstwa. W czasach kryzysów i konfliktów muzyka zostaje wykorzystana jako uniwersalny język porozumienia.

Szczegóły wydarzenia Grace for the World

📅 Data: sobota, 13 września 2025

📍 Miejsce: Plac św. Piotra, Watykan

⏳ Harmonogram:

Otwarcie bram: 18:00 CEST

Zgromadzenie na Placu św. Piotra: 20:00 CEST

Początek koncertu: 21:00 CEST

🎟️ Wstęp:

Dostęp na stojąco jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji.

Liczba miejsc ograniczona – obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy.

Wszystkie miejsca siedzące są już zarezerwowane.

♿ Dostępność:

Wydarzenie jest w pełni przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Na miejscu dostępne będą wyznaczone wejścia oraz pomoc w poruszaniu się.

📽 Transmisja globalna:

Osoby, które nie mogą pojawić się osobiście w Watykanie, mogą obejrzeć koncert online. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja, aby otrzymać link do transmisji na żywo.