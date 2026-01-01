Pezet żegna 2025 rok. „Owocny i dobry, ale też bardzo trudny i smutny”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Koniec 2025 roku skłonił wielu artystów do osobistych podsumowań, a jednym z nich jest Pezet. Jeden z najważniejszych polskich raperów opublikował na Instagramie emocjonalny wpis, w którym szczerze opisał minione dwanaście miesięcy jako czas pełen kontrastów – sukcesów zawodowych, ale też prywatnych trudności.

„Ten rok był dla mnie bardzo owocny i dobry, ale też bardzo trudny i smutny z kilku prywatnych względów” – napisał artysta.

„Musiałem nauczyć się latać”. Osobiste wyznanie rapera

W dalszej części wpisu Pezet nie ukrywał, że mijający rok wymagał od niego ogromnej siły i wewnętrznej pracy. Metaforycznie przyznał, że musiał nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości, by poradzić sobie z nawarstwiającymi się wyzwaniami.

„Czasami myślę, że naprawdę musiałem nauczyć się latać, żeby to wszystko ogarnąć.”

Choć nie zdradził szczegółów dotyczących prywatnych spraw, ton wypowiedzi jasno wskazuje, że 2025 był dla niego emocjonalnie wyczerpujący. Jednocześnie artysta podkreślił, że mimo wszystko stara się patrzeć na ten okres z perspektywy bilansu dodatniego.

„Bez większych podsumowań jednak, niech będzie, że bilans na plus i tego się trzymajmy.”

Wdzięczność wobec fanów i życzenia na 2026 rok

Ważnym elementem wpisu była także wdzięczność wobec fanów, którzy – jak podkreślił Pezet – wspierali go bez względu na okoliczności.

„Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wspierają moje działania i są ze mną no matter what.”

Raper zakończył swoje podsumowanie noworocznymi życzeniami, kierując je zarówno do obserwujących, jak i do samego siebie:

„Szczęśliwego Nowego Roku 2026 życzę Wam i sobie.”

„Trasa Popularna” – wielki powrót Pezeta na scenę w 2026 roku

Nowy rok zapowiada się dla artysty niezwykle intensywnie. Pezet oficjalnie ogłosił wiosenną trasę koncertową 2026, zatytułowaną „Trasa Popularna”. Będzie to jego pierwsza tak duża seria koncertów od trzech lat, co już teraz wywołuje ogromne zainteresowanie wśród fanów.

Artysta zapowiada, że nadchodzące koncerty będą czymś więcej niż standardowym występem:

zupełnie nowy format koncertowy

rozbudowana oprawa wizualna

przekrojowy repertuar z różnych etapów kariery

„Koncerty będą tylko trzy, ale hale są duże więc powinniśmy się zmieścić. Mimo to nie zwlekajcie z kupnem biletów” – ostrzegł Pezet.

Daty i miejsca koncertów Pezeta w 2026 roku

W ramach „Trasy Popularnej” Pezet zagra trzy koncerty w największych halach widowiskowych w Polsce:

28.03.2026 – MCK Katowice

10.04.2026 – Ergo Arena (Gdańsk / Sopot)

26.04.2026 – Torwar, Warszawa

Ograniczona liczba koncertów i duże zainteresowanie sprawiają, że wydarzenia te już teraz określane są jako jedne z najważniejszych hip-hopowych koncertów 2026 roku.