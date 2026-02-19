CGM

Pezet, Hemp Gru, Kali, Avi, Słoń, Gural i inni na scenie. Tak Paluch świętował swoje 20-lecie

Sprawdźcie naszą fotorelację ze sceny i z backstage'u imprezy

2026.02.19

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz

W walentynkową sobotę, Paluch świętował w Poznaniu swoje 20-lecie na scenie. Na imprezie , która obyła się w Hali Targów MPT poza Paluchem na scenie pojawiło się wielu znakomitych gości – takich jak m.in. Kali, Gedz, Słoń, Sheller, Sariusm Gural, Kaczor, Avi, Pezet, Gibbs, Olson i Hemp Gru. O oprawę muzyczną zadba DJ Taek. Podczas koncertu Paluch i jego goście zaprezentowali w sumie 47 utworów… Organizatorem wydarzenia była agencja Live2Listen.

@cgm.pl 20-lecie Palucha na scenie – Gural #Paluch #BOR #Gural #DonGuralesko #cgm @paluchoficjalnie ♬ oryginalny dźwięk – CGM.PL – CGM.PL

@cgm.pl 20-lecie Palucha – Paluch Feat. Pezet „Malinowa Mamba” #Pezet #Paluch #MalinowaMamba #BOR #cgm @paluchoficjalnie ♬ oryginalny dźwięk – CGM.PL – CGM.PL

