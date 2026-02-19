Pezet, Hemp Gru, Kali, Avi, Słoń, Gural i inni na scenie. Tak Paluch świętował swoje 20-lecie

Foto: @piotr_tarasewicz
W walentynkową sobotę, Paluch świętował w Poznaniu swoje 20-lecie na scenie. Na imprezie , która obyła się w Hali Targów MPT poza Paluchem na scenie pojawiło się wielu znakomitych gości – takich jak m.in. Kali, Gedz, Słoń, Sheller, Sariusm Gural, Kaczor, Avi, Pezet, Gibbs, Olson i Hemp Gru. O oprawę muzyczną zadba DJ Taek. Podczas koncertu Paluch i jego goście zaprezentowali w sumie 47 utworów… Organizatorem wydarzenia była agencja Live2Listen.
Poniżej możecie obejrzeć nasze zdjęcia z tej imprezy.
Foto: @piotr_tarasewicz
oraz zdjęcia backstage’owe:
