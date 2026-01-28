Pezet, Dawid Podsiadło i sanah nominowani do Bestsellerów Empiku 2026

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Empik ogłosił właśnie nominacje do tegorocznej edycji Bestsellerów Empiku, a wśród wyróżnionych nie zabrakło największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. W kategorii muzycznej nominacje zdobyli zarówno ikony popu i rocka, jak i artyści hip-hopowi, którzy w 2025 roku odnieśli największe sukcesy sprzedażowe.

Pop & rock pełen polskich i międzynarodowych hitów

W kategorii Pop&rock uwagę fanów przyciągają przede wszystkim:

sanah z albumem Dwoje ludzieńków, który od czasu debiutu nieprzerwanie walczy o miano Bestsellera

Dawid Podsiadło we współpracy z Arturem Rojkiem (Zorza 2025 – na żywo w Katowicach) i we współpracy z Kaśka Sochacka

Kaśka Sochacka w duecie z Podsiadło (tylko haj.)

Friendz z albumem FRIEND7

oraz Lisa z formacji BLACKPINK, co pokazuje rosnącą popularność K-popu w mainstreamie

Warto podkreślić, że nominacje odzwierciedlają nie tylko popularność wykonawców, ale także sprzedaż albumów w różnych formatach – od CD i winyli, po streaming i cyfrowe wydania.

Rap & hip-hop zdominowany przez polskich artystów

Kategoria Rap&hip-hop w tym roku całkowicie należy do polskich twórców. W gronie nominowanych znaleźli się:

Pezet (Muzyka popularna)

Sobel (Napisz jak będziesz)

Opał i Gibbs (Połączenia 2)

White 2115 (Rockst4R)

Avi (WPR)

Obecność wyłącznie polskich artystów w tej kategorii pokazuje, że rodzima scena hip-hopowa nie tylko utrzymuje silną pozycję na rynku, ale także nieustannie zdobywa nowych fanów.

Twórca Roku

Podczas tegorocznej gali Empiku zostanie ogłoszony także Artysta Muzyczny Roku. Nominacje przyznawane są twórcom, których albumy osiągnęły najwyższą sprzedaż w 2025 roku.

W kategorii Artysta Muzyczny Roku nominowani zostali:

Lady Pank

Dawid Podsiadło (ubiegłoroczny laureat)

PRO8L3M

sanah

Kaśka Sochacka

Zwycięzcy zostaną wybrani przez fanów w głosowaniu w aplikacji Empik, które odbędzie się w dniach 16–24 lutego 2026.

Jak powstają nominacje Bestsellerów Empiku?

Nominacje w każdej kategorii opierają się na TOP 5 najpopularniejszych tytułów z najwyższą sprzedażą w ciągu całego roku, uwzględniając wszystkie nośniki i wydania (papier, e-book, audiobook, CD, winyl). W kategoriach filmowych brane są też pod uwagę bilety zakupione online przez użytkowników Empik Premium.

Natomiast w Odkryciach Empiku oraz kategorii Twórca Roku nominacje ustala specjalne jury, składające się z ekspertów kultury, ubiegłorocznych laureatów i przedstawicieli Empiku. Wyniki sprzedaży nie są wtedy decydujące.