Petycja o deportację Nicki Minaj zyskała ponad 120 tysięcy podpisów

Reakcja fanów i bojkot muzyki Nicki Minaj

2026.01.03

Petycja o deportację Nicki Minaj zyskała ponad 120 tysięcy podpisów

Nicki Minaj znalazła się w centrum kontrowersji po tym, jak publicznie zaczęła wyrażać sympatię wobec konserwatywnej polityki w Stanach Zjednoczonych. W efekcie tej sytuacji, w sieci pojawiły się liczne petycje wzywające do deportacji raperki, które łącznie zebrały już ponad 120 000 podpisów.

Zwrot Nicki Minaj w stronę konserwatywnej polityki

Kontrowersje nasiliły się po niespodziewanym wystąpieniu artystki na wydarzeniu organizowanym przez Turning Point USA w Phoenix. Nicki Minaj pojawiła się tam w rozmowie z Eriką Kirk, współzałożycielką organizacji i wdową po zamordowanym komentatorze politycznym Charliem Kirku.

Podczas wystąpienia Minaj wyraziła swój „szacunek i podziw” wobec Donalda Trumpa, nazywając go „przystojnym i charyzmatycznym”, a także ponownie skrytykowała gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma. Jej słowa spotkały się z ostrą reakcją opinii publicznej, szczególnie wśród dotychczasowych fanów.

Fala krytyki i dezaktywacja Instagrama

Zapytana o krytykę, Nicki Minaj stwierdziła, że nie zwraca na nią uwagi i określiła swoich przeciwników jako osoby „rozgoryczone same sobą”. Mimo tych deklaracji, niedługo później artystka dezaktywowała swoje konto na Instagramie, co wielu odebrało jako reakcję na narastającą falę negatywnych komentarzy.

Petycje o deportację – ponad 120 tysięcy podpisów

Według doniesień mediów, na platformie Change.org pojawiło się kilka petycji wzywających do deportacji Nicki Minaj do jej rodzinnego Trynidadu i Tobago. Co najmniej trzy z nich powstały między 21 a 28 grudnia, czyli w okresie jej kontrowersyjnego wystąpienia na AmericaFest. Najpopularniejsza petycja przekroczyła już 83 000 podpisów, choć została założona jeszcze przed ostatnimi wydarzeniami.

Reakcja fanów i bojkot muzyki Nicki Minaj

Rozczarowanie fanów przełożyło się również na reakcje w klubach i mediach społecznościowych. W sieci krążą nagrania, na których publiczność przestaje tańczyć, gdy włączana jest muzyka Nicki Minaj. Popularne stały się także remixy jej utworów, z których usuwane są jej partie wokalne.

Konflikt z Gavinem Newsomem i dalsze napięcia

W grudniu doszło także do wymiany ostrych komentarzy między Nicki Minaj a Gavinem Newsomem w mediach społecznościowych. Raperka skrytykowała gubernatora po jego wypowiedzi dotyczącej praw osób LGBT, używając ironicznego i konfrontacyjnego tonu. Spór ten dodatkowo podsycił debatę wokół jej poglądów politycznych.

Sytuację zaogniły również doniesienia o tym, że w trwającym konflikcie między Nicki Minaj a Cardi B głos zabrał wiceprezydent JD Vance, co jeszcze bardziej zwiększyło zainteresowanie opinii publicznej.

