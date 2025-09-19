Peron Rap i Miszel – singiel „Jeden los” już dostępny

fot. mat. pras.

Dziś swoją premierę ma drugi utwór w ramach „UNDER TWIST VOL.2”, projektu, którego pomysłodawcą i producentem wykonawczym jest Yurkosky ze współpracy z Warner Music. To wyjątkowa akcja polegająca na odwróceniu tradycyjnych ról – tym razem to uznani gracze dogrywają się do numerów z podziemia, a nie odwrotnie. Efekt? Świeże spojrzenie na scenę i nowa energia w polskim rapie.

Nowy numer przenosi nas do Katowic, a dokładniej na Ligotę – dzielnicę, z której wywodzi się Miszel oraz ekipa Peron Rap. Ich twórczość to esencja ulicznego rapu 2.0: mocnego, technicznego i bezkompromisowego.

Mainstream ma okazję zetknąć się z prawdziwą zajawką

Za produkcję odpowiedzialni są Swizzy i Pierrun, mix/master wykonał Foxs, a obraz tradycyjnie stworzyła ekipa 9LITER FILMY. Za oprawę graficzną odpowiada Jaruke.

„UNDER TWIST to projekt, w którym szukam na streamach mocnych zawodników z podziemia i łączę ich z uznanymi artystami. Dzięki temu underground zyskuje należytą widoczność, a mainstream ma okazję zetknąć się z prawdziwą zajawką” – mówi Yurkosky.

Projekt zakłada comiesięczne premiery kolejnych numerów, które pokazują, jak twórcza współpraca ponad podziałami otwiera nowe przestrzenie dla polskiego hip-hopu.