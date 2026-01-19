Perkoz i Antosh zapraszają do świata nocnych miejscówek

Każdy z nas choć raz znalazł się w nocnych miejscówkach – tych dobrze znanych, lokalnych, ale też zupełnie obcych, odkrywanych przypadkiem po zmroku. Perkoz i Antosh w nowym singlu „At Night” zabierają słuchaczy w podróż właśnie do takich przestrzeni. To miejsca, które żyją własnym rytmem i odsłaniają prawdziwe oblicza ludzi, gdy gasną światła dnia.

Noc jako przestrzeń wolności i kontrastów

„At Night” to opowieść o świecie, który otwiera się dopiero po zmroku. Jak czytamy w zapowiedzi, są to przestrzenie, „w których jedni nie potrafią się opanować, a inni po prostu pokazują, kim naprawdę są”. Noc staje się tu metaforą wolności, intensywnych emocji i braku masek, które nosimy na co dzień.

Klip prowadzi widza przez różne zakątki świata, tworząc uniwersalny obraz nocnego życia – pulsującego, pełnego sprzeczności i nieoczywistych spotkań.

„At Night” – nowy wymiar brzmienia A/P/T

Muzycznie Perkoz i Antosh po raz kolejny zaskakują. Jak przy każdym kolejnym singlu, duet odsłania nową stronę swojej twórczości. „At Night” to utwór, który balansuje pomiędzy mocniejszymi brzmieniami a bardziej stonowaną, hipnotyczną atmosferą.

Z jednej strony przypadnie do gustu fanom intensywnego, klubowego klimatu, z drugiej – tym, którzy cenią klimat i napięcie budowane stopniowo. To propozycja idealna dla miłośników nocnego życia – pulsującego, intensywnego i pełnego kontrastów.

Kim są Perkoz i Antosh?

Perkoz i Antosh to polsko-brytyjski duet, który narodził się w czasach niepewności. Ich muzyka jest bezpośrednim odbiciem współczesnych napięć, emocji i wewnętrznych poszukiwań. Projekt A/P/T wyróżnia się świeżą energią, nieoczywistymi połączeniami gatunków i odwagą w eksperymentowaniu z formą.

Duet stawia pytania o kierunek, w jakim zmierza muzyka jutra – i udziela na nie własnej, bezkompromisowej odpowiedzi.

Premiera klipu „At Night” już dostępna

Teledysk do singla „At Night” jest już dostępny i stanowi integralną część całego projektu, wizualnie dopełniając nocną opowieść Perkoza i Antosha. To propozycja dla tych, którzy lubią zanurzyć się w nocnym klimacie i pozwolić muzyce prowadzić się bez mapy.