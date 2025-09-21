Peja pracował w Ikei jako ochroniarz. „Po fali kradzieży na nocnej zmianie, wszyscy mnie pytali czy dlatego mnie wyrzucili”

Praca w Ikei po debiucie ze Slums Attack

Ryszard „Peja” Andrzejewski, legenda polskiego rapu i lider Slums Attack, w jednym z wywiadów wrócił do początków swojej kariery. Mało kto wie, że raper przez tydzień pracował jako ochroniarz w sklepie IKEA. Pracę załatwił mu jego brat, jednak po kilku dniach został zwolniony.

Peja wspomina tydzień w Ikei

Artysta opisał dokładnie swoje doświadczenia:

„Przez tydzień, już po debiucie byłem ochroniarzem w Ikei. Brat mi załatwił tę robotę. Sstałem tam po 16 godzin, o sy=uchym ryju, bez jednej chory kanapki. Najgorszy epizod w moim życiu, Dwa razy się spóźniłem, bo miałem bardzo długą drogę od siebie do Ikei, więc szybko mnie stamtąd wyjebali. Przyjechałem ostatniego – jak wie miało za chwilę okazać – dnia i usłyszałem od depozytora – TY się już nie przebieraj, możesz wracać do domu” – opowiedział Peja w trzecim tomie książki „To nie jest hip-hop. Rozmowy”.

„Zapłacili mi wszystkieg 140 złotych, pamiętam tę wypłatę. Niedługo po tym, jak mnie zwolnili, wybuchła wielka afera z kradzieżami na nocnej zmianie, Było w to zamieszanych kilku ochroniarzy i wszyscy później mnie pytali, czy wyrzucili mnie dlatego, że kradłem, chciał ja nie zdążyłem nawet do tej pracy się przyzwyczaić – dodał Rychu.