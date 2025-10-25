Szukaj
CGM

Peja pokazuje Izrealowi środkowy palec i blokuje dostęp do swojej muzyki w tym kraju

Peja po raz kolejny okazuje wsparcie dla Palestyny

2025.10.25

opublikował:

Peja pokazuje Izrealowi środkowy palec i blokuje dostęp do swojej muzyki w tym kraju

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Rychu Peja podjął kontrowersyjną decyzję o zablokowaniu dostępu do swojej muzyki na terytorium Izraela. Na swoich profilach społecznościowych ogłosił, że jego utwory nie będą dostępne na platformach streamingowych w tym kraju. W poście napisał:

„Spotify z Rychem w Izraelu? Już nie #banujizrael”

Powody decyzji Peji – wsparcie dla Palestyny

Nie jest to pierwszy raz, gdy Peja publicznie porusza temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Artysta wielokrotnie wyrażał swoje zdanie, potępiając działania Izraela i deklarując wsparcie dla Palestyńczyków. Jego najnowszy krok jest wyraźnym sygnałem solidarności z narodem palestyńskim i protestem przeciwko polityce Izraela.

Tagi


Popularne newsy

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu
NEWS

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu

„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst dissu Tedego i Marcina Millera na Mesa
NEWS

„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst dissu Tedego i Marcina Millera na Mesa

Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewać zorganizowaną grupą przestępczą
NEWS

Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewać zorganizowaną grupą przestępczą

Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West
NEWS

Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”
NEWS

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników
NEWS

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników

Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska spadła fala krytyki
NEWS

Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska spadła fala krytyki

Polecane

CGM
Były wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zostal dźgnięty w szyję. Śledztwo w sprawie jego zabójstwa trwa

Były wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zostal dźgnięty w szy ...

Watkins był skazany za 13 przestępstw seksualnych, w tym m.in. próbę gwałtu niemowlęcia

5 godzin temu

CGM
Nelly Furtado idzie na emeryturę?Artystka podsumowuje 25 lat kariery

Nelly Furtado idzie na emeryturę?Artystka podsumowuje 25 lat kariery

"Zdecydowałam się zrobić krok w stronę innych działań twórczych i osobistych"

5 godzin temu

CGM
Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolników

Jameela Jamil doszła podczas setu dj-skiego dla sześciu tysięcy rolnik ...

Niezwykłe doświadczenie Jameeli Jamil

5 godzin temu

CGM
Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skład 215 – jednoosobowy”

Flexxy 2115 atakuje Beteo a ten odpowiada: „Teraz masz nowy skła ...

Flexxy 2115 komentuje zachowanie Beteo

5 godzin temu

CGM
Mata dissuje Quebo i Krychowiaka: „Gdybym pochodził z ulicy, byś była kur*o odjebana”

Mata dissuje Quebo i Krychowiaka: „Gdybym pochodził z ulicy, byś ...

„GRA$$ROOOTZ” już w sieci

14 godzin temu

CGM
Madison Beer ogłasza nowy album „locket”

Madison Beer ogłasza nowy album „locket”

Nowy rozdział w karierze piosenkarki

15 godzin temu