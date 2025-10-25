Peja pokazuje Izrealowi środkowy palec i blokuje dostęp do swojej muzyki w tym kraju

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Rychu Peja podjął kontrowersyjną decyzję o zablokowaniu dostępu do swojej muzyki na terytorium Izraela. Na swoich profilach społecznościowych ogłosił, że jego utwory nie będą dostępne na platformach streamingowych w tym kraju. W poście napisał:

„Spotify z Rychem w Izraelu? Już nie #banujizrael”

Powody decyzji Peji – wsparcie dla Palestyny

Nie jest to pierwszy raz, gdy Peja publicznie porusza temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Artysta wielokrotnie wyrażał swoje zdanie, potępiając działania Izraela i deklarując wsparcie dla Palestyńczyków. Jego najnowszy krok jest wyraźnym sygnałem solidarności z narodem palestyńskim i protestem przeciwko polityce Izraela.