Peja nawołuje do bojkotu artystów, którzy nie potępiają działań Izraela w Strefie Gazy

fot. P. Tarasewicz / CGM.PL

Z każdym kolejnym miesiącem narasta fala krytyków działań Izraela na terenie Strefy Gazy. Eksperci ONZ, Amnesty International i Human Rights Watch podkreślają, że walkom prowadzonym z Hamasem towarzyszy ludobójstwo.

Według danych izraelskie działania militarne doprowadziły do śmierci od 46 do nawet 70 tys. cywilów.

Peja nawołuje do bojkotu

Peja od lat krytykuje działania Izraela w Strefie Gazy. Jego stanowisko w tej sprawie jest jasne. Teraz artysta naciska na innych, by również opowiedzieli się po stronie Palestyńczyków. Raper stawia sprawę jasno – jeśli jesteś artystą i nie potępiasz ludobójstwa dokonywanego przez Izrael, należy Cię bojkotować.

– BOJKOT ARTYSTÓW NIE POTĘPIAJĄCYCH LUDOBÓJSTWA W GAZIE – napisał na fanpage’u Rychu. Jedną z osób, które zareagowały na jego wezwanie, jest Kafar.

– A są tacy? – zapytał raper zdziwiony, na co Peja wyjaśnił mu, że chodzi o publiczne zajęcie stanowiska.

– Większość. Nie mówimy tu o prywatnych opiniach. Chodzi o publiczny statement – odpowiedział Peja.