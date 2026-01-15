CGM

Peja krytykuje patoinfluencerów: „Gwiazdami pop są dziś pseudo ludzie z internetu”

Kontrowersja ponad kompetencje

2026.01.15

Peja, legenda polskiego rapu, zabrał głos w sprawie współczesnych mechanizmów popularności w sieci. Raper podkreśla, że w dzisiejszym świecie medialnym na piedestał wynoszeni są patoinfluencerzy, a nie osoby z rzeczywistym dorobkiem i kompetencjami.

W rozmowie z portalem socca.pl Peja jasno wskazuje, że popularność w internecie jest dziś napędzana przede wszystkim przez kontrowersję i spektakularne zachowania:

„Zauważ, pracownicy naukowi nie są gwiazdami pop. Gwiazdami pop są dziś pseudo, patoinfluencerzy, którzy odpi*rdalaja szopkę i to jest klikalne. Ludzie to oglądają i myślą, że tak wygląda świat.”

Raper dodaje, że na skutek takiego modelu zachowań młodzi ludzie mają błędne wyobrażenie o tym, co przynosi sukces zawodowy i społeczny.

Realny kapitał vs chwilowa sława

Peja podkreśla, że krótkotrwała popularność w mediach społecznościowych nie przekłada się na realny autorytet ani szacunek społeczny:

„Otóż w ten sposób nie podejmiesz się fajnego zajęcia, nie dostaniesz intratnej posady. Zachowując się w ten sposób nie zyskasz szacunku, nie staniesz się autorytetem.”

To gorzka, ale trzeźwa diagnoza współczesnego świata online, w którym kliknięcia i kontrowersja często zastępują wiedzę i doświadczenie.

 

