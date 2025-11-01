Szukaj
CGM

Peja i DJ Decks ujawniają szczegóły nowego albumu Slums Attack – „SLUG”

Premiera w grudniu tego roku

2025.11.01

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Legendarny duet Peja i DJ Decks powraca z nowym wydawnictwem pod szyldem Slums Attack. Najnowszy album zatytułowany „SLUG” ukaże się 6 grudnia 2025 roku nakładem RPS Enterteyment i LaBomba Studio.

Nowy album Slums Attack – „SLUG” z produkcją DJ Decksa

Za całą warstwę muzyczną odpowiada niezawodny DJ Decks, który przygotował 10 premierowych utworów. Autorem projektu graficznego okładki jest Szejku (artbyshk.com), a za mix i mastering odpowiada uznany DJ Eprom (epromsounds.com).

Start preorderu zaplanowano na 6 listopada 2025 roku.

Lista utworów z płyty „SLUG”

Album Slums Attack – SLUG to połączenie klasycznego brzmienia z nowoczesną produkcją. Na trackliście znalazło się dziesięć numerów, w tym kilka wyjątkowych kolaboracji:

  1. Hierarchia wartości

  2. City Break 2 ft. Gandi Ganda

  3. Męski świat ft. Wojtas WYP 3

  4. Nie tracę głowy

  5. Najważniejsze ft. VBS

  6. Czas nie leczy ran ft. PiH

  7. I tylko…

  8. SLUG

  9. Czarny skorpion

  10. 2errorym

Goście na płycie Slums Attack – Gandi Ganda, Wojtas WYP 3, VBS i PiH

Na nowym albumie Peji i DJ Decksa nie zabraknie gościnnych występów. Wśród zaproszonych artystów znaleźli się Gandi Ganda, Wojtas WYP 3, VBS oraz PiH. Każdy z nich wnosi do projektu unikalny styl i energię, co zapowiada bardzo zróżnicowane i mocne wydawnictwo.

Premiera płyty „SLUG” już w grudniu 2025

Premiera albumu „SLUG” odbędzie się 6 grudnia 2025 roku, a przedsprzedaż rusza już 6 listopada. Fani Slums Attack mogą spodziewać się klasycznego brzmienia, szczerych tekstów i bezkompromisowej energii, z której Peja i DJ Decks słyną od lat.

Tagi


