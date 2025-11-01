Peja i DJ Decks ujawniają szczegóły nowego albumu Slums Attack – „SLUG”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Legendarny duet Peja i DJ Decks powraca z nowym wydawnictwem pod szyldem Slums Attack. Najnowszy album zatytułowany „SLUG” ukaże się 6 grudnia 2025 roku nakładem RPS Enterteyment i LaBomba Studio.
Nowy album Slums Attack – „SLUG” z produkcją DJ Decksa
Za całą warstwę muzyczną odpowiada niezawodny DJ Decks, który przygotował 10 premierowych utworów. Autorem projektu graficznego okładki jest Szejku (artbyshk.com), a za mix i mastering odpowiada uznany DJ Eprom (epromsounds.com).
Start preorderu zaplanowano na 6 listopada 2025 roku.
Lista utworów z płyty „SLUG”
Album Slums Attack – SLUG to połączenie klasycznego brzmienia z nowoczesną produkcją. Na trackliście znalazło się dziesięć numerów, w tym kilka wyjątkowych kolaboracji:
-
Hierarchia wartości
-
City Break 2 ft. Gandi Ganda
-
Męski świat ft. Wojtas WYP 3
-
Nie tracę głowy
-
Najważniejsze ft. VBS
-
Czas nie leczy ran ft. PiH
-
I tylko…
-
SLUG
-
Czarny skorpion
-
2errorym
Goście na płycie Slums Attack – Gandi Ganda, Wojtas WYP 3, VBS i PiH
Na nowym albumie Peji i DJ Decksa nie zabraknie gościnnych występów. Wśród zaproszonych artystów znaleźli się Gandi Ganda, Wojtas WYP 3, VBS oraz PiH. Każdy z nich wnosi do projektu unikalny styl i energię, co zapowiada bardzo zróżnicowane i mocne wydawnictwo.
Premiera płyty „SLUG” już w grudniu 2025
Premiera albumu „SLUG” odbędzie się 6 grudnia 2025 roku, a przedsprzedaż rusza już 6 listopada. Fani Slums Attack mogą spodziewać się klasycznego brzmienia, szczerych tekstów i bezkompromisowej energii, z której Peja i DJ Decks słyną od lat.