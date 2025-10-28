Szukaj
CGM

„Paweł z Ursynowa” – powstał film dokumentalny o Pezecie

Premiera filmu już 31 października

2025.10.28

opublikował:

„Paweł z Ursynowa” – powstał film dokumentalny o Pezecie

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Do sieci trafił zwiastun dokumentu „Paweł z Ursynowa”, który przedstawia życie i karierę jednego z najważniejszych polskich raperów – Pezeta. Produkcja opowie o jego drodze od lokalnej sceny hip-hopowej po status legendy polskiego rapu.

Historia i muzyczna ewolucja Pezeta

Dokument pokazuje nie tylko sukcesy muzyczne Pezeta, ale także jego osobiste doświadczenia, które wpłynęły na jego twórczość. Twórcy filmu podkreślają, że raper przez lata wymykał się szufladkom – łącząc elementy undergroundu i mainstreamu, zawsze działając na własnych zasadach.

Premiera dokumentu w CANAL+ online

„Paweł z Ursynowa” będzie dostępny wyłącznie w serwisie CANAL+ online. Premiera produkcji zaplanowana jest na 31 października 2025 roku.

 

Tagi


Popularne newsy

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”
NEWS

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka
NEWS

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka

Wokalista Coldplay ma nową dziewczynę. To była żona Joe Jonasa i aktorka znana z „Gry o tron”
NEWS

Wokalista Coldplay ma nową dziewczynę. To była żona Joe Jonasa i aktorka znana z „Gry o tron”

Włodi ostro o ghostwritingu: „Ten, kto korzysta w rapie z ghostwritingu, jest totalnym lamusem”
NEWS

Włodi ostro o ghostwritingu: „Ten, kto korzysta w rapie z ghostwritingu, jest totalnym lamusem”

Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych
NEWS

Polski milioner reaguje na diss Maty na Quebo i Krychowiaka. „Husaria kontra Krzyżacy”. Na stole sto tysięcy złotych

Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 
NEWS

Włodi opowiedział o tym, jak został zwolniony z Pizza Hut 

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu
NEWS

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu

Polecane

CGM
Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowe ...

Federacja ma ujawnić nowego rywala Popka w czwartek

2 godziny temu

CGM
Album WCK x O.S.T.R. „LTD.” ukaże się na czerwonym winylu

Album WCK x O.S.T.R. „LTD.” ukaże się na czerwonym winylu

Start limitowanego preorderu wyjątkowej edycji

3 godziny temu

CGM
Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu

Panowie szykują się do wspólnej premiery

4 godziny temu

CGM
Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, ...

Konflikt czy marketingowy zabieg?

6 godzin temu

CGM
Slash wyraża wątpliwości co do koncertu Guns N’ Roses w Las Vegas Sphere

Slash wyraża wątpliwości co do koncertu Guns N’ Roses w Las Vegas Sphe ...

"Metallica mogłaby tam zagrać"

10 godzin temu

CGM
Megan Thee Stallion odpowiada na falę hejtu. „Moi hejterzy są opłacani”

Megan Thee Stallion odpowiada na falę hejtu. „Moi hejterzy są opłacani ...

Fałszywe konta i boty w sieci

11 godzin temu