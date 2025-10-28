„Paweł z Ursynowa” – powstał film dokumentalny o Pezecie

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Do sieci trafił zwiastun dokumentu „Paweł z Ursynowa”, który przedstawia życie i karierę jednego z najważniejszych polskich raperów – Pezeta. Produkcja opowie o jego drodze od lokalnej sceny hip-hopowej po status legendy polskiego rapu.

Historia i muzyczna ewolucja Pezeta

Dokument pokazuje nie tylko sukcesy muzyczne Pezeta, ale także jego osobiste doświadczenia, które wpłynęły na jego twórczość. Twórcy filmu podkreślają, że raper przez lata wymykał się szufladkom – łącząc elementy undergroundu i mainstreamu, zawsze działając na własnych zasadach.

Premiera dokumentu w CANAL+ online

„Paweł z Ursynowa” będzie dostępny wyłącznie w serwisie CANAL+ online. Premiera produkcji zaplanowana jest na 31 października 2025 roku.