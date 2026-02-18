Paweł Kukiz od lat skupiony jest na polityce, ale tantiemy z muzyki wciąż zasilają jego konto

foto: Artur Rawicz / mfk.com.pl

Paweł Kukiz od lat kojarzony jest nie tylko z polityką, ale także z muzyką. Choć obecnie skupia się głównie na działalności parlamentarnej, nadal może liczyć na solidne wpływy z praw autorskich. Z najnowszego oświadczenia majątkowego wynika, że znaczną część jego dochodów wciąż stanowią tantiemy.

Ile zarabia Paweł Kukiz? Oświadczenie majątkowe nie pozostawia wątpliwości

Z dokumentów finansowych wynika, że w ostatnim roku Paweł Kukiz uzyskał z tytułu praw autorskich 70,9 tys. zł. Choć kwota ta jest niższa niż w poprzednich latach, nadal stanowi istotne wsparcie jego budżetu.

Dla porównania, w 2020 roku dochody Kukiza z tantiem wynosiły aż 230,6 tys. zł. Sam polityk przyznaje, że wpływy z roku na rok maleją, jednak wciąż zapewniają mu finansowy komfort.

– Natomiast fakt, że przez lata pracy artystycznej wypracowałem sobie stałe dochody z praw autorskich, daje mi komfort bycia posłem naprawdę niezależnym. Nie muszę niczego dorabiać, nie muszę szukać funkcji w ministerstwach czy radach nadzorczych – podkreślił Kukiz w rozmowie z Faktem.

Od lidera zespołu Piersi do polityki

Zanim związał się z polityką, Paweł Kukiz był liderem zespołu Piersi, który w latach 90. wylansował takie przeboje jak ZChN zbliża się czy Całuj mnie.

W 2015 roku wystartował w wyborach prezydenckich, a następnie zdobył mandat poselski jako lider ruchu Kukiz’15. Od tamtego czasu jego działalność muzyczna zeszła na dalszy plan.

Czy Paweł Kukiz wróci do muzyki?

Polityk przyznaje, że tęskni za samym procesem tworzenia. Zaznacza jednak, że powrót do pisania piosenek wymagałby całkowitego odcięcia się od polityki.

– To są dwa zupełnie różne światy. Żeby napisać piosenkę, trzeba uwolnić wrażliwość. W polityce robi się wszystko, żeby ją stłumić – wyjaśnił.

Kukiz wspominał również współpracę z Jan Borysewicz, gdy próbował pisać teksty na wspólną płytę już jako poseł. Ostatecznie projekt nie został ukończony. Jak przyznał, obowiązki sejmowe skutecznie utrudniały mu powrót do twórczego trybu pracy.

Niezależność finansowa dzięki tantiemom

Dochody z praw autorskich dają Kukizowi – jak sam twierdzi – niezależność polityczną. Podkreśla, że nie musi zabiegać o dodatkowe stanowiska czy funkcje, ponieważ stałe wpływy z muzyki zapewniają mu stabilność finansową.

Na razie Paweł Kukiz koncentruje się na pracy w Sejmie. Nie wyklucza jednak, że po zakończeniu kariery politycznej ponownie poświęci się muzyce.