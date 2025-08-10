Szukaj
Paulla krytykuje Edytę Górniak: „Mało jest artystów, którzy tak bardzo sprzedają swoją prywatę"

"Edyta byłaby na piedestale”

2025.08.10

Paulla krytykuje Edytę Górniak: „Mało jest artystów, którzy tak bardzo sprzedają swoją prywatę”

fot. Waldemar Kompała / TVP

Paulla w najnowszym wywiadzie u Żurnalisty powróciła do tematu swojej wieloletniej rywalizacji z Edyta Górniak. Wokalistka ujawniła kulisy ich pierwszego spotkania i ostro skomentowała zachowanie swojej dawnej idolki.

Lata porównań do Edyty Górniak

Od początku kariery Paulla (Paulina Ignasiak) była porównywana do Edyty Górniak, głównie ze względu na podobieństwo wokali. Jej debiutancki hit „Od dziś” tylko spotęgował te zestawienia. Wokalistka przyznała, że wizerunkowo bywa też mylona z innymi znanymi osobami, w tym z Małgorzatą Rozenek, co – jak sama podkreśla – nie sprawia jej przyjemności.

Pierwsze rozczarowanie idolką

Paulla zdradziła, że kiedyś należała do fanklubu Edyty Górniak. Pierwsze negatywne doświadczenie miało miejsce po nagraniu programu „Jestem jaki jestem” Michała Wiśniewskiego, gdzie Górniak była gościem.

„Pod jej garderobą stały dzieci i fani po autograf. Ja też czekałam. Ona mi tego autografu nie dała i była bardzo nieprzyjemna” – wspomina Paulla.

Publiczne przytyki i dawne wypowiedzi

Artystka odniosła się także do swoich dawnych słów, gdy w żartobliwy sposób odcięła się od Górniak, mówiąc:

„W przeciwieństwie do Edyty wydaję single”.

Jak przyznała, do takiej odpowiedzi namówił ją jej ówczesny partner, Adam Konkol.

Ostre słowa o „sprzedawaniu prywatności”

Najbardziej stanowcze komentarze padły w kontekście tego, jak Edyta Górniak publicznie mówi o swoim życiu.

„Mało jest artystów, którzy tak bardzo sprzedają swoją prywatę, jak Edyta Górniak. (…) Gdybyśmy sprawdzili, kto bardziej ujawniał rzeczy, których nie powinien, to Edyta byłaby na piedestale” – stwierdziła Paulla.

 

