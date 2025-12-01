Paul Anka wspomina przyrodzenie Franka Sinatry. Czy legendy o legendzie są prawdziwe?

Paul Anka o legendzie Rat Pack

Paul Anka, kanadyjski piosenkarz i autor tekstów, podzielił się niedawno wyjątkowymi wspomnieniami dotyczącymi Franka Sinatry. W rozmowie z Page Six Anka potwierdził długo krążące plotki o fizycznych atutach legendarnego muzyka.

Spotkania w saunie i życie prywatne gwiazd

Anka opowiedział, że regularnie spędzał czas z Sinatrą i resztą Rat Pack w Las Vegas. Wspólne wizyty w saunie ujawniły, że Sinatra był wyjątkowo dobrze obdarzony, co utrudniało czasem kontakt wzrokowy. Paul Anka przyznał również, że nie tylko Sinatra wyróżniał się tym aspektem – podobno Milton Berle, ikona telewizji, miał jeszcze większe rozmiary.

Współpraca z Sinatrą i nowe projekty

Paul Anka współpracował z Frankiem Sinatrą przez wiele lat, tworząc m.in. tekst do największego hitu artysty – „My Way”. Teraz kanadyjski muzyk przygotowuje nowy dokument zatytułowany „Paul Anka: My Way”, który już wkrótce trafi na HBO Max. Film ma szansę ujawnić kolejne kulisy życia i kariery gwiazd światowej sceny muzycznej.