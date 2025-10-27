Patrycja Markowska wraca z teledyskiem do utworu „Widnokrąg”

Patrycja Markowska prezentuje szósty singiel i teledysk do numeru „Widnokrąg”, pochodzącego z jej najnowszego albumu „Obłęd”. Utwór należy do najbardziej refleksyjnych momentów płyty i porusza temat przemijania oraz wartości, które w życiu pozostają na zawsze.

„Widnokrąg” – refleksyjny singiel o przemijaniu

Singiel „Widnokrąg” łączy minimalistyczną muzykę z głęboką warstwą tekstową, tworząc symboliczną przestrzeń dla słuchacza. Kluczową inspiracją dla artystki była książka Wiesława Myśliwskiego o tym samym tytule. Patrycja Markowska komentuje znaczenie utworu:

„W tym utworze ogromne znaczenie ma dla mnie warstwa tekstowa. Zainspirowana książką Wiesława Myśliwskiego 'Widnokrąg’ napisałam słowa o przemijaniu, o tym, co dla mnie w życiu najważniejsze. Połączenie warstwy tekstowej z minimalistyczną muzyką stworzyło symboliczną przestrzeń, nasz Widnokrąg…”

Teledysk do „Widnokrąg” – nostalgiczne kadry z Bali

Zdjęcia do klipu, przygotowane przez Łukasza Urbańskiego, podkreślają melancholijny charakter utworu. Duszne, tajemnicze kadry nakręcone zostały na Bali, a kluczową sceną jest odwiązanie oczu, symbolizujące dostrzeżenie tego, co w życiu najważniejsze.

Teledysk w połączeniu z refleksyjnym tekstem i minimalistycznym brzmieniem muzyki tworzy nastrojową, pełną emocji opowieść, która zapada w pamięć.