„Pas i Mačka” – bałkańska kłótnia z polskim akcentem

Nowy singiel „Pas i Mačka” – bałkański humor i polsko-ukraińska energia

Gojko Hitmacher Ajkula (Goran Hrvaćanin) i Julia Belei połączyli siły w przebojowym singlu „Pas i Mačka” („Pies i kot”). Utwór opowiada o parze, która nie potrafi przestać się kłócić, łącząc bałkański humor, satyrę i dynamiczne brzmienie.

To pierwsza oficjalna premiera Hitmachera po sukcesie albumu Retrovizor, który zawierał m.in. regionalne hity Gunce Afno i Polka za 2 miliona folka. Julia Belei, polsko-ukraińska wokalistka, świetnie odnajduje się w bałkańskim klimacie, łącząc naturalność i dystans sceniczny.

Teledysk pełen symboliki i nostalgii

Teledysk do „Pas i Mačka” to przerysowana, humorystyczna kłótnia małżeńska. Od kiczowatych stylizacji po odniesienia do estetyki dawnych programów telewizyjnych – wideo jest hołdem dla wszystkiego, co mieszkańcy Bałkanów kochają i z czego potrafią się śmiać.

Hitmacher mówi:

„Większość piosenek opowiada o miłości albo tęsknocie za nią. My postanowiliśmy napisać coś dla tych, którzy już są razem – i nieustannie się kłócą!”

Julia Belei dodaje:

„Praca z Gojko była wyjątkowym doświadczeniem! Ma ogromne poczucie humoru, jest pozytywny i profesjonalny. Czasem naprawdę zaczynaliśmy się spierać – jak prawdziwe małżeństwo! To też był mój pierwszy raz w Słowenii – zakochałam się w tym kraju, w ludziach i atmosferze.”

O Gojko Hitmacherze

Gojko Hitmacher to słoweński komik, aktor, scenarzysta i producent, znany z łączenia refleksji społecznej, muzyki i humoru. Zyskał popularność dzięki roli Jerča w kultowej komedii Pr’ Hostar (2016) i jej kontynuacji Pr’ Hostar 2 (2022). Jako muzyk tworzy utwory pełne ironii i bałkańskiego rytmu, łącząc humor z muzyką i teatrem.

O Julii Belei

Julia Belei to polsko-ukraińska wokalistka, wcześniej członkini zespołu Mirami, zdobywającego złote płyty w Polsce. Od 2021 roku intensywnie koncertuje jako solistka, występując m.in. w telewizyjnych widowiskach Sylwester Marzeń i Wielkie Kolędowanie we Lwowie.

Jej twórczość łączy pop, dance i wschodnioeuropejskie akcenty, a sama artystka angażuje się w akcje charytatywne wspierające Ukrainę. Julia marzy również o reprezentowaniu Ukrainy na Eurowizji, a jej międzynarodowa popularność stale rośnie dzięki charyzmie i wyjątkowemu głosowi.

„Pas i Mačka” – most między kulturami

Nowy singiel Hitmachera i Belei to nie tylko zabawny utwór o kłótni, ale także muzyczny most łączący Bałkany i Polskę, prezentujący energię, humor i współpracę artystów z różnych części Europy.