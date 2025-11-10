CGM

„Pas i Mačka” – bałkańska kłótnia z polskim akcentem

Hitmacher i Julia Belei w nowym singlu

2025.11.10

opublikował:

„Pas i Mačka” – bałkańska kłótnia z polskim akcentem

Nowy singiel „Pas i Mačka” – bałkański humor i polsko-ukraińska energia

Gojko Hitmacher Ajkula (Goran Hrvaćanin) i Julia Belei połączyli siły w przebojowym singlu „Pas i Mačka” („Pies i kot”). Utwór opowiada o parze, która nie potrafi przestać się kłócić, łącząc bałkański humor, satyrę i dynamiczne brzmienie.

To pierwsza oficjalna premiera Hitmachera po sukcesie albumu Retrovizor, który zawierał m.in. regionalne hity Gunce Afno i Polka za 2 miliona folka. Julia Belei, polsko-ukraińska wokalistka, świetnie odnajduje się w bałkańskim klimacie, łącząc naturalność i dystans sceniczny.

Teledysk pełen symboliki i nostalgii

Teledysk do „Pas i Mačka” to przerysowana, humorystyczna kłótnia małżeńska. Od kiczowatych stylizacji po odniesienia do estetyki dawnych programów telewizyjnych – wideo jest hołdem dla wszystkiego, co mieszkańcy Bałkanów kochają i z czego potrafią się śmiać.

Hitmacher mówi:

„Większość piosenek opowiada o miłości albo tęsknocie za nią. My postanowiliśmy napisać coś dla tych, którzy już są razem – i nieustannie się kłócą!”

Julia Belei dodaje:

„Praca z Gojko była wyjątkowym doświadczeniem! Ma ogromne poczucie humoru, jest pozytywny i profesjonalny. Czasem naprawdę zaczynaliśmy się spierać – jak prawdziwe małżeństwo! To też był mój pierwszy raz w Słowenii – zakochałam się w tym kraju, w ludziach i atmosferze.”

O Gojko Hitmacherze

Gojko Hitmacher to słoweński komik, aktor, scenarzysta i producent, znany z łączenia refleksji społecznej, muzyki i humoru. Zyskał popularność dzięki roli Jerča w kultowej komedii Pr’ Hostar (2016) i jej kontynuacji Pr’ Hostar 2 (2022). Jako muzyk tworzy utwory pełne ironii i bałkańskiego rytmu, łącząc humor z muzyką i teatrem.

O Julii Belei

Julia Belei to polsko-ukraińska wokalistka, wcześniej członkini zespołu Mirami, zdobywającego złote płyty w Polsce. Od 2021 roku intensywnie koncertuje jako solistka, występując m.in. w telewizyjnych widowiskach Sylwester Marzeń i Wielkie Kolędowanie we Lwowie.

Jej twórczość łączy pop, dance i wschodnioeuropejskie akcenty, a sama artystka angażuje się w akcje charytatywne wspierające Ukrainę. Julia marzy również o reprezentowaniu Ukrainy na Eurowizji, a jej międzynarodowa popularność stale rośnie dzięki charyzmie i wyjątkowemu głosowi.

„Pas i Mačka” – most między kulturami

Nowy singiel Hitmachera i Belei to nie tylko zabawny utwór o kłótni, ale także muzyczny most łączący Bałkany i Polskę, prezentujący energię, humor i współpracę artystów z różnych części Europy.

Tagi


Popularne newsy

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia
NEWS

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia

Bedoes ogolił głowę i zapowiada pierwszą od pięciu lat płytę
NEWS

Bedoes ogolił głowę i zapowiada pierwszą od pięciu lat płytę

Po 17 latach, Ważka nadal rapuje do maczety jak do mikrofonu. Memiczne „Życie ostre jak maczeta” doczekało się kontynuacji
NEWS

Po 17 latach, Ważka nadal rapuje do maczety jak do mikrofonu. Memiczne „Życie ostre jak maczeta” doczekało się kontynuacji

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono
NEWS

Wpadka redakcji Gazety Wyborczej. Uśmiercili Sokoła w artykule o odejściu Pono

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka
NEWS

bambi odeszła z wytwórni Young Leosi? „Nasze drogi zawodowe się rozeszły” – potwierdza raperka

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes
NEWS

Belmondo wskazał zwycięzcę beefu Tede vs Mes

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”
NEWS

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Polecane

CGM
Ozzy Osbourne planował nagrać nowy album tuż przed śmiercią

Ozzy Osbourne planował nagrać nowy album tuż przed śmiercią

Zakk Wylde wspomina ostatnie rozmowy z legendą heavy metalu

2 godziny temu

CGM
Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę się dissować z kimś, kto nie pisze swoich tekstów”

Young Leosia nagrała diss na Fagatę, ale nie chce go wydać. „Nie będę ...

Raperka o konflikcie z Fagatą

2 godziny temu

CGM
Rosalía bije rekord.„LUX” najczęściej odtwarzanym albumem hiszpańskojęzycznej artystki na Spotify 

Rosalía bije rekord.„LUX” najczęściej odtwarzanym albumem hiszpańskoję ...

„LUX” podbija Spotify

3 godziny temu

CGM
Wojtek Mazolewski prezentuje album „Solo” i pierwszy singiel „My Works Of Art”

Wojtek Mazolewski prezentuje album „Solo” i pierwszy singiel „My Works ...

Intymne wprowadzenie w świat „Solo”

3 godziny temu

CGM
Blueface i Hazel-E oficjalnie razem. Spotykają się po wyjściu rapera z więzienia

Blueface i Hazel-E oficjalnie razem. Spotykają się po wyjściu rapera z ...

Nowy rozdział po odsiadce

3 godziny temu

CGM
OneRepublic wraca do Polski. Koncert w TAURON Arenie Kraków w czerwcu 2026

OneRepublic wraca do Polski. Koncert w TAURON Arenie Kraków w czerwcu ...

„From Europe With Love 2026” zawita do Polski

8 godzin temu