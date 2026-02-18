Paluch z osobistym wpisem po koncercie na 20-lecie kariery. „Były to lata smutnego typa”

CGM

W sobotę. w Poznaniu Paluch zagrał jubileuszowy koncert z okazji 20-lecia swojej działalności na scenie. Wydarzenie było wyjątkowym momentem w karierze rapera, jednak artysta postanowił podzielić się z fanami również osobistą refleksją na temat ostatnich lat swojego życia.

 

Jubileuszowy koncert Palucha w Poznaniu

Koncert w rodzinnym mieście był symbolicznym podsumowaniem dwóch dekad działalności jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiej sceny hip-hopowej. Wydarzenie przyciągnęło tłumy fanów, a atmosfera miała wyjątkowy, sentymentalny charakter.

Przy okazji publikacji backstage’owych zdjęć w mediach społecznościowych, Paluch zdecydował się na szczery wpis, w którym opowiedział o swoim stanie psychicznym i życiowych zmaganiach.

„Kilka ostatnich lat to był ciężki wpierdol” – szczere wyznanie rapera

Raper nie ukrywał, że mimo zawodowego spełnienia, zmagał się z poczuciem pustki i niespełnienia.

„Kilka ostatnich lat to był ciężki wpierdol.
Były to lata smutnego typa, który niby wszystko ma, ale nic go nie cieszy.
Spełniony raper, nienajlepszy ojciec i chyba spoko mąż. Wszystkie role życia wydawały się ‘zagrane’ wzorowo, a jednak miałem ciągle poczucie niespełnienia.”

Paluch przyznał, że próbował szukać pomocy, korzystając z terapii, jednak przez długi czas nie przynosiło to oczekiwanych efektów.

„Pomimo kilkukrotnych terapii i prób szukania pomocy, życie nie smakowało jak dawniej.”

Nowy etap i szukanie „nowych smaków”

Artysta podkreślił, że zamiast skupiać się na tym, co trudne i niesprawiedliwe, zaczął szukać nowych doświadczeń i doceniać drobne momenty.

„Dlatego od jakiegoś czasu zacząłem szukać nowych smaków, zamiast starych dobrze znanych.
Nie będę się tutaj użalał nad tym jak życie daje w kość i jak potrafi być niesprawiedliwe – to wiem od dziecka.
Cieszę się natomiast z małych rzeczy, które są tak naprawdę potężne. Tak jak ostatni walentynkowy wieczór.”

Na zakończenie wpisu raper podziękował fanom za wsparcie i dobre słowo, niezależnie od ich pozycji w środowisku czy życiowej sytuacji.

„Uśmiech to najmniejsza odległość między ludźmi ♥️
One Way, one love, one crew ♥️”

Paluch szczerze o życiu prywatnym i presji sukcesu

Osobisty wpis pokazuje, że nawet artyści z ugruntowaną pozycją na scenie mogą mierzyć się z kryzysami i poczuciem zagubienia. Jubileuszowy koncert w Poznaniu stał się nie tylko świętem 20-lecia kariery, ale również symbolicznym początkiem nowego etapu w życiu rapera.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @paluchofficial

