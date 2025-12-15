CGM

Ozzy Osbourne zawarł ze swoją żoną pakt o wspomaganym samobójstwie. Sharon tłumaczy dlaczego nigdy go nie wypełniła

Decyzja była omawiana od 2007 roku.

2025.12.15

opublikował:

Ozzy Osbourne zawarł ze swoją żoną pakt o wspomaganym samobójstwie. Sharon tłumaczy dlaczego nigdy go nie wypełniła

fot. mat. pras.

Sharon Osbourne ujawnia powody, dla których nie zrealizowała paktu o eutanazji z Ozzy’m Osbourne’em, mimo że decyzja była omawiana od 2007 roku.

Pakt eutanazyjny Sharon i Ozzy’ego Osbourne’a

W swojej autobiografii z 2007 roku, Sharon Osbourne Extreme: My Autobiography, Sharon opisała porozumienie zawarte z mężem, które zakładało skorzystanie z usług szwajcarskiej organizacji Dignitas w przypadku wystąpienia demencji.

Ozzy Osbourne później ujawnił, że pakt został rozszerzony na inne choroby, w tym choroby zagrażające życiu oraz Alzheimera. Wydaje się, że decyzja o zawarciu takiego porozumienia zapadła po śmierci ojca Sharon, muzycznego potentata Don Ardena, w 2007 roku. Sharon potwierdziła istnienie paktu w 2023 roku w podcaście The Osbournes, wskazując, że plan pozostawał aktualny przez wiele lat.

Ozzy zmarł w lipcu 2025 roku w wieku 76 lat na zawał serca. Wcześniej cierpiał na chorobę wieńcową oraz Parkinsona, co znacząco pogarszało jego stan zdrowia.

Dlaczego Sharon nie podążyła za Ozzy’m?

W wywiadzie dla Piers Morgan Uncensored Sharon Osbourne przyznała, że jej decyzja była podyktowana przede wszystkim miłością i odpowiedzialnością wobec dzieci – Aimee, Kelly i Jacka.

„Kiedyś, podczas jednego z moich załamań psychicznych, przebywałam w małej placówce terapeutycznej. Były tam dwie dziewczyny, których matki popełniły samobójstwo, i zobaczyłam, jaki stan psychiczny to wywołało u tych młodych kobiet. Pomyślałam wtedy: Nigdy, przenigdy nie zrobię tego moim dzieciom.”

Ostatnie słowa Ozzy’ego

Sharon podzieliła się również wzruszającymi ostatnimi słowami męża:

„Poprosił mnie, żebym wstała około 4 nad ranem. Powiedział: ’Pocałuj mnie’, a potem: ’Przytul mnie mocno.”

Ozzy następnie „zeszedł na dół, ćwiczył na bieżni przez 20 minut i odszedł”. Sharon przyznała, że czuje pewny żal, że ta rozmowa była ich ostatnią.

„Nie mogę się powstrzymać od myślenia, czy powinnam, czy mogłam… Gdybym tylko powiedziała mu, że go kocham bardziej. Gdybym tylko mocniej go przytuliła.”

Tagi


Popularne newsy

Budda znika z YouTube i startuje ze swoją platformą streamingową. Do tej pory wydał na nią 9 milionów złotych
NEWS

Budda znika z YouTube i startuje ze swoją platformą streamingową. Do tej pory wydał na nią 9 milionów złotych

Ten Typ Mes atakuje Tedego. Raper twierdzi, że jego rodzice otwierali szampana w dniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
NEWS

Ten Typ Mes atakuje Tedego. Raper twierdzi, że jego rodzice otwierali szampana w dniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Eurowizja Junior 2025 zakończona. Znamy wyniki. Polska w tym roku bez sukcesu
NEWS

Eurowizja Junior 2025 zakończona. Znamy wyniki. Polska w tym roku bez sukcesu

50 Cent przekłamał historię postrzelenia Tupaca – Diddy i Notorious nie mieli z tym nic wspólnego?
NEWS

50 Cent przekłamał historię postrzelenia Tupaca – Diddy i Notorious nie mieli z tym nic wspólnego?

Hakerzy wyłudzili miliardy, podszywając się pod Taylor Swift i inne gwiazdy. Straty fanów w 2025 roku są ogromne
NEWS

Hakerzy wyłudzili miliardy, podszywając się pod Taylor Swift i inne gwiazdy. Straty fanów w 2025 roku są ogromne

Elton John ujawnia listę swoich ulubionych utworów 2025 roku
NEWS

Elton John ujawnia listę swoich ulubionych utworów 2025 roku

Florence Welch bała się występu z Taylor Swift na Eras Tour. „Myślałam, że wszystko zepsuję”
NEWS

Florence Welch bała się występu z Taylor Swift na Eras Tour. „Myślałam, że wszystko zepsuję”

Polecane

CGM
Zobacz jak Taylor Swift rozdaje miliony dolarów załodze „Eras Tour”

Zobacz jak Taylor Swift rozdaje miliony dolarów załodze „Eras Tour”

Według doniesień Taylor przyznała 197 milionów dolarów bonusów osobom pracującym przy jej trasie

3 godziny temu

CGM
Dziewczyna Żabsona wystąpiła w nowym klipie Modelek

Dziewczyna Żabsona wystąpiła w nowym klipie Modelek

MODELKI kończą 2025 rok singlem „KTO MA STYL”

4 godziny temu

CGM
Trasa „Cowboy Carter” Beyoncé najbardziej dochodową trasą solowego artysty 2025 roku

Trasa „Cowboy Carter” Beyoncé najbardziej dochodową trasą solowego art ...

Beyoncé pierwszą Amerykanką z dwoma trasami powyżej 400 mln dolarów

4 godziny temu

CGM
Bonson prezentuje teledysk do numeru „Trochę nieba”: „Dość ku**y zabawa moim kosztem”

Bonson prezentuje teledysk do numeru „Trochę nieba”: „Dość ku** ...

Gościnnie w kawałku usłyszmy Dedisa

5 godzin temu

CGM
JWP/BC łączą siły z Akhenatonem, Relo i Just Music Beats – historyczna kooperacja Warszawy i Marsylii w hip-hopie

JWP/BC łączą siły z Akhenatonem, Relo i Just Music Beats – histo ...

Share Tweet Warszawsko-marsylska współpraca JWP/BC z Akhenatonem z legendarnej grupy

5 godzin temu

CGM
50 Cent przekłamał historię postrzelenia Tupaca – Diddy i Notorious nie mieli z tym nic wspólnego?

50 Cent przekłamał historię postrzelenia Tupaca – Diddy i Notori ...

Diddy i Biggie - obecni, ale nie zamieszani?

6 godzin temu