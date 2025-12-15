Ozzy Osbourne zawarł ze swoją żoną pakt o wspomaganym samobójstwie. Sharon tłumaczy dlaczego nigdy go nie wypełniła

fot. mat. pras.

Sharon Osbourne ujawnia powody, dla których nie zrealizowała paktu o eutanazji z Ozzy’m Osbourne’em, mimo że decyzja była omawiana od 2007 roku.

Pakt eutanazyjny Sharon i Ozzy’ego Osbourne’a

W swojej autobiografii z 2007 roku, Sharon Osbourne Extreme: My Autobiography, Sharon opisała porozumienie zawarte z mężem, które zakładało skorzystanie z usług szwajcarskiej organizacji Dignitas w przypadku wystąpienia demencji.

Ozzy Osbourne później ujawnił, że pakt został rozszerzony na inne choroby, w tym choroby zagrażające życiu oraz Alzheimera. Wydaje się, że decyzja o zawarciu takiego porozumienia zapadła po śmierci ojca Sharon, muzycznego potentata Don Ardena, w 2007 roku. Sharon potwierdziła istnienie paktu w 2023 roku w podcaście The Osbournes, wskazując, że plan pozostawał aktualny przez wiele lat.

Ozzy zmarł w lipcu 2025 roku w wieku 76 lat na zawał serca. Wcześniej cierpiał na chorobę wieńcową oraz Parkinsona, co znacząco pogarszało jego stan zdrowia.

Dlaczego Sharon nie podążyła za Ozzy’m?

W wywiadzie dla Piers Morgan Uncensored Sharon Osbourne przyznała, że jej decyzja była podyktowana przede wszystkim miłością i odpowiedzialnością wobec dzieci – Aimee, Kelly i Jacka.

„Kiedyś, podczas jednego z moich załamań psychicznych, przebywałam w małej placówce terapeutycznej. Były tam dwie dziewczyny, których matki popełniły samobójstwo, i zobaczyłam, jaki stan psychiczny to wywołało u tych młodych kobiet. Pomyślałam wtedy: Nigdy, przenigdy nie zrobię tego moim dzieciom.”

Ostatnie słowa Ozzy’ego

Sharon podzieliła się również wzruszającymi ostatnimi słowami męża:

„Poprosił mnie, żebym wstała około 4 nad ranem. Powiedział: ’Pocałuj mnie’, a potem: ’Przytul mnie mocno.”

Ozzy następnie „zeszedł na dół, ćwiczył na bieżni przez 20 minut i odszedł”. Sharon przyznała, że czuje pewny żal, że ta rozmowa była ich ostatnią.