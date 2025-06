Ozzy Osbourne sprzedaje swoje DNA. Poznaliśmy cenę

fot. mat. pras.

5 lipca koncertem Black Sabbath w Birmingham Ozzy Osbourne pożegna się ze sceną. Artysta jest w kiepskiej formie, dlatego już teraz wiemy, że nie zaśpiewa całego koncertu, będzie się natomiast pojawiał na scenie „w kluczowych momentach”. Gwiazdorsko obsadzony (na imprezie pojawią się m.in. Metallica, Guns N’ Roses czy Tool) koncert „Back To The Beginning” od dawna jest wyprzedany, a dla tych, którzy nie załapali się na wejściówki, organizatorzy przygotowali streaming.

„Będziecie mogli sklonować Ozzy’ego i cieszyć się nim przez setki lat”

Kilka tygodni przed pożegnalnym koncertem Ozzy i producent napojów Liquid Death zaprezentowali oryginalną inicjatywę – za jedyne 450 dolarów możecie nabyć próbkę DNA muzyka. Na czym to polega? Ozzy wypił dziesięć puszek napojów Liquid Death (nazwa brzmi groźnie, ale w praktyce to woda mineralna oraz herbata mrożona o obniżonej zawartości cukru), które po opróżnieniu zostały zapakowane do szczelnie zamkniętych pojemników. Na puszkach znajdziecie DNA artysty, które z czasem mają pozwolić właścicielom na sklonowanie artysty.

– Gdy pozwoli na to technologia i prawo federalne, będziecie mogli sklonować Ozzy’ego i cieszyć się nim przez setki lat – reklamuje swoją inicjatywę producent, podkreślając w spocie, że to nie żart. Sam Ozzy nawołuje w reklamie, by go sklonować.

