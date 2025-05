Ozzy Osbourne dzieli się informacjami o stanie zdrowia przed ostatnim koncertem Black Sabbath: „Będę tam i zrobię wszystko, co w mojej mocy”

Legenda heavy metalu Ozzy Osbourne potwierdził swój udział w długo wyczekiwanym pożegnalnym koncercie Black Sabbath. Wydarzenie zatytułowane „Back to the Beginning” odbędzie się 5 lipca 2025 roku na stadionie Villa Park w Birmingham. Osbourne zapewnia: „Zrobię, co w mojej mocy. Po prostu się pojawię” – mimo że przez ostatnie lata zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, w tym z chorobą Parkinsona i kontuzją kręgosłupa.

Black Sabbath na scenie po 20 latach

Koncert będzie historycznym powrotem oryginalnego składu Black Sabbath – Osbourne’a, Tony’ego Iommiego, Geezera Butlera i Billa Warda – po raz pierwszy razem na scenie od dwóch dekad. Zespół zagra kilka utworów jako symboliczne zakończenie swojej kariery. Ozzy zaznacza: „To będzie próbka – kilka piosenek ode mnie i od Sabbathów. Nie chcemy, by ludzie czuli się oszukani”.

Gwiazdorski line-up i charytatywny charakter wydarzenia

W koncercie udział wezmą również inne ikony muzyki: Metallica, Slayer, Billy Corgan (Smashing Pumpkins), KoRn, Anthrax, Gojira i Tool. Dochód z wydarzenia wesprze trzy fundacje charytatywne: Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital oraz Acorns Children’s Hospice, wspierane przez Aston Villa FC.

Wątpliwości co do występu – Tool komentuje

Nie wszyscy są przekonani, że Ozzy pojawi się na scenie. Maynard James Keenan, lider zespołu Tool, powiedział: „Nie chcę mówić ‘tak, na pewno to zrobi’, bo to będzie dla niego ogromne wyzwanie”. Podkreślił jednak, że czuje się zaszczycony, mogąc być częścią tego wydarzenia.

Powrót do formy

Aby przygotować się do występu, Osbourne wrócił na siłownię. W marcu jego gitarzysta, Zakk Wylde, zasugerował, że Ozzy może wystąpić… siedząc na tronie unoszącym się nad stadionem.

Sharon Osbourne: „To koncert, który daje mu sens życia”

Według żony muzyka, Sharon Osbourne, to ona wpadła na pomysł koncertu jako motywacji dla Ozzy’ego: „Da mu to powód, by wstać z łóżka każdego ranka”. Tony Iommi dodał, że wydarzenie będzie miało terapeutyczny wpływ na wokalistę: „To go podniesie na duchu”.