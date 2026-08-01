Ozzy Osbourne doczeka się własnych domów strachu. Universal Studios odda hołd legendzie rocka

Fani Ozzy’ego Osbourne’a już wkrótce będą mogli przenieść się do mrocznego świata legendarnego muzyka. Universal Studios ogłosiło powstanie dwóch wyjątkowych atrakcji inspirowanych twórczością i życiem wokalisty. Nowe domy strachu mają nie tylko uczcić pamięć artysty, ale także rozwijać jego markę na całym świecie.

Dwa domy strachu poświęcone Ozzy’emu Osbourne’owi

Nowe atrakcje zostaną otwarte w Universal Orlando Resort oraz Universal Studios Hollywood w ramach wydarzenia Halloween Horror Nights. Goście będą mogli przeżyć pełną emocji podróż inspirowaną życiem i muzyką Ozzy’ego Osbourne’a.

Twórcy zapowiadają, że odwiedzający przemierzą kolejne etapy kariery artysty przy dźwiękach jego największych solowych przebojów. W domach strachu usłyszymy utwory z takich albumów jak „Blizzard of Ozz”, „Diary of a Madman”, „Bark at the Moon”, „No More Tears”, „Scream” oraz „Ordinary Man”.

Podróż przez mroczny świat „Prince of Darkness”

W hollywoodzkiej wersji atrakcji zwiedzający rozpoczną swoją podróż w rodzinnym Birmingham Ozzy’ego, by następnie trafić do świata inspirowanego albumem „Diary of a Madman” i narodzinami scenicznego wizerunku „Prince of Darkness”.

Z kolei w Orlando uczestnicy przejdą przez starożytne ruiny i mroczne lochy, by ostatecznie wsiąść do legendarnego „Crazy Train”, który zabierze ich do surrealistycznego świata stworzonego przez Ozzy’ego.

Sharon i Jack Osbourne wspierają projekt

Nowe atrakcje powstają przy pełnym wsparciu rodziny artysty. Sharon Osbourne i Jack Osbourne podkreślili, że Ozzy przez całe życie uwielbiał przekraczać granice i szukać nowych sposobów na kontakt z fanami.

Ich zdaniem domy strachu doskonale oddają atmosferę jego twórczości i stanowią wyjątkowy hołd dla muzyka. Jak zapewniają, odwiedzający odnajdą w nich liczne nawiązania do jego kariery oraz ukryte szczegóły, które docenią najwierniejsi fani.

Dziedzictwo Ozzy’ego wciąż żyje

To kolejny projekt mający upamiętnić legendę Black Sabbath po jego śmierci. W ostatnich miesiącach odbył się m.in. pierwszy „Ozzy Day” w Birmingham, zapowiedziano również stworzenie interaktywnego awatara AI muzyka oraz rozpoczęto prace nad filmem biograficznym o Ozzym i Sharon Osbourne, którego premiera planowana jest na 2028 rok.

Nowe atrakcje w Universal Studios mają być kolejnym elementem rozwijania dziedzictwa jednego z najbardziej wpływowych artystów w historii rocka.