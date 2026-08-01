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Ozzy Osbourne doczeka się własnych domów strachu. Universal Studios odda hołd legendzie rocka

Nowe atrakcje w Universal Studios mają być kolejnym elementem rozwijania dziedzictwa Króla Ciemności

2026.08.01

opublikował:

Ozzy Osbourne

fot. mat. pras.

Fani Ozzy’ego Osbourne’a już wkrótce będą mogli przenieść się do mrocznego świata legendarnego muzyka. Universal Studios ogłosiło powstanie dwóch wyjątkowych atrakcji inspirowanych twórczością i życiem wokalisty. Nowe domy strachu mają nie tylko uczcić pamięć artysty, ale także rozwijać jego markę na całym świecie.

Dwa domy strachu poświęcone Ozzy’emu Osbourne’owi

Nowe atrakcje zostaną otwarte w Universal Orlando Resort oraz Universal Studios Hollywood w ramach wydarzenia Halloween Horror Nights. Goście będą mogli przeżyć pełną emocji podróż inspirowaną życiem i muzyką Ozzy’ego Osbourne’a.

Twórcy zapowiadają, że odwiedzający przemierzą kolejne etapy kariery artysty przy dźwiękach jego największych solowych przebojów. W domach strachu usłyszymy utwory z takich albumów jak „Blizzard of Ozz”, „Diary of a Madman”, „Bark at the Moon”, „No More Tears”, „Scream” oraz „Ordinary Man”.

Podróż przez mroczny świat „Prince of Darkness”

W hollywoodzkiej wersji atrakcji zwiedzający rozpoczną swoją podróż w rodzinnym Birmingham Ozzy’ego, by następnie trafić do świata inspirowanego albumem „Diary of a Madman” i narodzinami scenicznego wizerunku „Prince of Darkness”.

Z kolei w Orlando uczestnicy przejdą przez starożytne ruiny i mroczne lochy, by ostatecznie wsiąść do legendarnego „Crazy Train”, który zabierze ich do surrealistycznego świata stworzonego przez Ozzy’ego.

Sharon i Jack Osbourne wspierają projekt

Nowe atrakcje powstają przy pełnym wsparciu rodziny artysty. Sharon Osbourne i Jack Osbourne podkreślili, że Ozzy przez całe życie uwielbiał przekraczać granice i szukać nowych sposobów na kontakt z fanami.

Ich zdaniem domy strachu doskonale oddają atmosferę jego twórczości i stanowią wyjątkowy hołd dla muzyka. Jak zapewniają, odwiedzający odnajdą w nich liczne nawiązania do jego kariery oraz ukryte szczegóły, które docenią najwierniejsi fani.

Dziedzictwo Ozzy’ego wciąż żyje

To kolejny projekt mający upamiętnić legendę Black Sabbath po jego śmierci. W ostatnich miesiącach odbył się m.in. pierwszy „Ozzy Day” w Birmingham, zapowiedziano również stworzenie interaktywnego awatara AI muzyka oraz rozpoczęto prace nad filmem biograficznym o Ozzym i Sharon Osbourne, którego premiera planowana jest na 2028 rok.

Nowe atrakcje w Universal Studios mają być kolejnym elementem rozwijania dziedzictwa jednego z najbardziej wpływowych artystów w historii rocka.

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