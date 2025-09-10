Szukaj
Ostateczne wyniki badań Ryszarda Rynkowskiego. Biegli zdecydowali czy artysta był pod wpływem alkoholu podczas prowadzenia pojazu

Kolizja drogowa w czerwcu zakończyła się skandalem

2025.09.10

opublikował:

Ostateczne wyniki badań Ryszarda Rynkowskiego. Biegli zdecydowali czy artysta był pod wpływem alkoholu podczas prowadzenia pojazu

fot. mat. pras.

W połowie czerwca 2025 roku Ryszard Rynkowski brał udział w kolizji drogowej w drodze na Festiwal w Opolu. Początkowo informowano, że artysta ma jedynie rozbitą głowę, jednak następnego dnia wyszło na jaw, że wokalista uciekł z miejsca zdarzenia i był pod wpływem alkoholu.

Linia obrony – alkohol po stłuczce

Rynkowski bronił się, że spożycie alkoholu nastąpiło dopiero po kolizji. Wokalista przeprosił fanów w oficjalnym oświadczeniu, obiecując wyciągnięcie wniosków z sytuacji. Jego adwokat próbował natomiast podważać faktyczne stężenie alkoholu we krwi w momencie zdarzenia.

Ekspertyza biegłych rozwiewa wątpliwości

Prokuratura zleciła wykonanie opinii retrospektywnej, którą przygotowali specjaliści z Modus Spectrum Centrum Badań Kryminalistycznych w Szczecinie. Wyniki są jednoznaczne – w dniu 14 czerwca Ryszard Rynkowski prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, mając we krwi 1,84 promila alkoholu.

Co dalej ze sprawą Ryszarda Rynkowskiego?

Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Brodnicy, a zakończenie sprawy planowane jest na koniec września 2025 roku. Artysta usłyszał zarzut z art. 178a §1 Kodeksu karnego – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 3 lat więzienia.

 

