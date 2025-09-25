Szukaj
CGM

Oskarżyciele Michaela Jacksona z filmu „Leaving Neverland” żądają 400 milionów dolarów

Robson i Safechuck twierdzą, że byli wykorzystywani przez Jacksona jak byli dziećmi

2025.09.25

opublikował:

Oskarżyciele Michaela Jacksona z filmu „Leaving Neverland” żądają 400 milionów dolarów

fot. mat. pras. / HBO

Żądania finansowe w sprawie rzekomego nadużycia

Oskarżyciele Michaela Jacksona, Wade Robson i James Safechuck, domagają się od spadku po MJ kwoty 400 milionów dolarów odszkodowania w związku z rzekomym wykorzystywaniem seksualnym. Dokumenty sądowe ujawnione przez TMZ pokazują, że sprawa dotyczy także sporu z Paris Jackson o opłaty dla prawników.

Trwające procesy i arbitraże

Jak wynika z dokumentów, roszczenia Robsona i Safechucka są częścią przynajmniej pięciu toczących się procesów i arbitraży przeciwko spółkom MJJ Productions i MJJ Ventures. Zarządzający spadkiem Jacksona podkreślą, że brak uregulowania opłat dla prawników może mieć poważne konsekwencje finansowe, w tym ryzyko przegrania sprawy z powodu niewypłacalności.

Oskarżenia przedstawione w “Leaving Neverland”

Robson i Safechuck przedstawili swoje zarzuty w dokumentalnym filmie HBO „Leaving Neverland”, twierdząc, że byli wykorzystywani przez Michaela Jacksona jako dzieci. Artysta nigdy nie został skazany za żadne przestępstwo, a jego spółki konsekwentnie odrzucają wszystkie oskarżenia.

Spór o koszty prawne

Dodatkowo Paris Jackson walczy z prawnikami spadku Michaela Jacksona w sprawie narastających opłat, które wynikają z zatrudnienia kilku kancelarii do prowadzenia różnych spraw, w tym obrony przed roszczeniami Robsona i Safechucka. Brak porozumienia w kwestii opłat może wpłynąć na całość toczących się procesów.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego
NEWS

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego

Polski festiwal odwołany. „Rozpoczęliśmy analizę tego, co poszło nie tak”
NEWS

Polski festiwal odwołany. „Rozpoczęliśmy analizę tego, co poszło nie tak”

Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju
NEWS

Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju

Polski raper musiał odwołać koncert, ponieważ właściciel klubu pojechał na wakacje
NEWS

Polski raper musiał odwołać koncert, ponieważ właściciel klubu pojechał na wakacje

Hailey Bieber w ciąży? Fani podsycają plotki po rodzinnych zdjęciach opublikowanych przez Justina Biebera
NEWS

Hailey Bieber w ciąży? Fani podsycają plotki po rodzinnych zdjęciach opublikowanych przez Justina Biebera

Taylor Swift jest w poważnym niebezpieczeństwie?
NEWS

Taylor Swift jest w poważnym niebezpieczeństwie?

Jak doszło do udziału Quebonafide (właściwie Jakuba Grabowskiego) w Bitwie o Południe?
NEWS

Jak doszło do udziału Quebonafide (właściwie Jakuba Grabowskiego) w Bitwie o Południe?

Polecane

CGM
The Voice of Poland: Zacięta dyskusja trenerów o Beyoncé. Padły mocne słowa

The Voice of Poland: Zacięta dyskusja trenerów o Beyoncé. Padły mocne ...

Michał Szpak o przemianach w branży muzycznej

14 minut temu

CGM
Brat Billie Eilish oświadczył się modelce z polskimi korzeniami

Brat Billie Eilish oświadczył się modelce z polskimi korzeniami

Producent muzyczny i modelka zaręczyli się 22 września

55 minut temu

CGM
Mariah Carey straciła matkę i siostrę podczas pracy nad płytą

Mariah Carey straciła matkę i siostrę podczas pracy nad płytą

Wokalistka nie zdążyła pogodzić się z siostrą przed jej śmiercią

3 godziny temu

CGM
Diddy uczy przedsiębiorczości w więzieniu. Więźniowie wysyłają listy wspierające rapera do sędziego

Diddy uczy przedsiębiorczości w więzieniu. Więźniowie wysyłają listy w ...

Wyrok w sprawie Diddy'ego zapadnie 3 października

4 godziny temu

CGM
D4vd, w samochodzie którego znaleziono zwłoki 15-latki, już jako nastolatek podpisał kontrakt na miliony dolarów

D4vd, w samochodzie którego znaleziono zwłoki 15-latki, już jako nasto ...

Sukces finansowy w wieku 17 lat

4 godziny temu

CGM
Pamiętacie jeszcze Jeden Osiem L? Panowie właśnie wrócili z nowym singlem

Pamiętacie jeszcze Jeden Osiem L? Panowie właśnie wrócili z nowym sing ...

Muzyczna refleksja nad współczesnym światem

5 godzin temu