Oskarżyciele Michaela Jacksona z filmu „Leaving Neverland” żądają 400 milionów dolarów

fot. mat. pras. / HBO

Żądania finansowe w sprawie rzekomego nadużycia

Oskarżyciele Michaela Jacksona, Wade Robson i James Safechuck, domagają się od spadku po MJ kwoty 400 milionów dolarów odszkodowania w związku z rzekomym wykorzystywaniem seksualnym. Dokumenty sądowe ujawnione przez TMZ pokazują, że sprawa dotyczy także sporu z Paris Jackson o opłaty dla prawników.

Trwające procesy i arbitraże

Jak wynika z dokumentów, roszczenia Robsona i Safechucka są częścią przynajmniej pięciu toczących się procesów i arbitraży przeciwko spółkom MJJ Productions i MJJ Ventures. Zarządzający spadkiem Jacksona podkreślą, że brak uregulowania opłat dla prawników może mieć poważne konsekwencje finansowe, w tym ryzyko przegrania sprawy z powodu niewypłacalności.

Oskarżenia przedstawione w “Leaving Neverland”

Robson i Safechuck przedstawili swoje zarzuty w dokumentalnym filmie HBO „Leaving Neverland”, twierdząc, że byli wykorzystywani przez Michaela Jacksona jako dzieci. Artysta nigdy nie został skazany za żadne przestępstwo, a jego spółki konsekwentnie odrzucają wszystkie oskarżenia.

Spór o koszty prawne

Dodatkowo Paris Jackson walczy z prawnikami spadku Michaela Jacksona w sprawie narastających opłat, które wynikają z zatrudnienia kilku kancelarii do prowadzenia różnych spraw, w tym obrony przed roszczeniami Robsona i Safechucka. Brak porozumienia w kwestii opłat może wpłynąć na całość toczących się procesów.