Organizatorzy Męskiego Grania odsłaniają karty. Singiel promujący tegoroczną edycję już dostępny

fot. YouTube

Cztery osobowości, cztery wrażliwości i cztery sposoby wyrażania się w sztuce – Męskie Granie Orkiestra 2025 to prawdziwy artystyczny tygiel. Tegoroczny skład tworzą: Natalia Przybysz, Ralph Kaminski, Igor Herbut i Błażej Król. Nic więc dziwnego, że wspólnie nagrali nieziemski singiel o przewrotnym tytule „To bardzo ziemskie”, któremu towarzyszy równie nieziemski teledysk. Zespół wystąpi podczas sobotnich koncertów w ramach kultowej trasy Męskie Granie sponsorowanej przez markę Żywiec. Ostatnie bilety na wydarzenie są jeszcze dostępne.

Kosmiczne połączenie artystycznej energii

Ogłoszenie składu Męskie Granie Orkiestry co roku elektryzuje fanów najlepszej polskiej muzyki, którzy prześcigają się w spekulacjach i propozycjach osób, które powinny znaleźć się w zespole. Takiego składu nikt chyba nie mógł jednak przewidzieć. W orkiestrze znaleźli się: Natalia Przybysz, Ralph Kaminski, Igor Herbut i Błażej Król. Co ciekawe, aż trójka członków zespołu debiutuje w Męskie Granie Orkiestrze – Natalia Przybysz to ikona alternatywnej sceny, artystka głęboko zakorzeniona w soulu i rocku, z niepodrabialnym głosem i siłą przekazu, Ralph Kaminski – odważny, bezkompromisowy, stale poszukujący nowych form ekspresji oraz obdarzony niezwykłym głosem i wielką wrażliwością Igor Herbut. Doskonale znany fanom trasy jest natomiast Błażej Król – mistrz nastroju i minimalizmu. Wspólnie nagrali singiel „To bardzo ziemskie”.

„To bardzo ziemskie”

Ten świat nikomu nic winien / To tylko i aż dom / Proszę bądź blisko przy mnie / Bo ja i ty to schron / Karmisz mnie cząsteczkami czasu / Wróżymy sobie z nieba – śpiewa tegoroczna Męskie Granie Orkiestra w utworze „To bardzo ziemskie”. Singiel w przebojowy sposób i z perspektywy wszechświata prezentuje to, co ziemskie i typowe dla ludzi. Autorami słów są Natalia Przybysz, Ralph Kaminski, Igor Herbut, Błażej Król, a przy muzyce współpracował z nimi także producent muzyczny DrySkull. Na trasie w zespole wokalistom towarzyszyć będą: Patryk Stawiński, Kamil Pater, Monika Muc, Alan Turonka, Szymon Klekowicki, Przemek Świerk, Tomasz Świerk, Wiktoria Bialic, Kuba Staruszkiewicz, Wawrzyniec Topa, Karolina Skrzyńska i Maria Klata.

Kosmiczny teledysk

Z myślą o nieziemskim singlu powstał także nieziemski teledysk, w którym artyści występują w strojach inspirowanych skafandrami, a na niebie pojawia UFO… i to nie jedno! Każdy z artystów dostał bowiem swój statek, którym przybywa na Ziemię, a konkretnie – do Polski. I to miejsce na tyle podbija ich serca, że decydują się w niej zostać oraz wspólnie koncertować. Autorem klipu jest Mac Adamczak. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek, autor zdjęć do m.in. nominowanego do Oscara filmu „Dziewczyna z igłą”. Teledysk wyprodukował OPUS Film.