Organizatorzy Męskiego Grania chwalą się szybkim sold outem

Przedsprzedaż biletów na przyszłoroczną edycję już się zakończyła.

2025.08.28

opublikował:

fot. Wojtek Dobrogojski

Organizatorzy Męskiego Grania zdecydowali się na nietypowy jak na siebie ruch i tuż po zakończeniu tegorocznej edycji ogłosili przedsprzedaż wejściówek na 2026 r.

Bilety na każdą z sześciu zaplanowanych na kolejne lato imprez można było kupić od wczoraj od 12:00. Dziś chwilę po 18.00 poinformowano, że bilety się skończyły.

Czy to znaczy, że nie ma już szans na wejściówki? Bynajmniej. To była zaledwie limitowana przedsprzedaż. Jak dużo biletów było w niej dostępnych – tego nie wiemy.

Kolejna szansa na kupno biletów już w lutym.

W 2026 Męskie Granie odwiedzi: Żywiec (26 i 27 czerwca, Amfiteatr pod Grojcem), Poznań (10 i 11 lipca, Park Cytadela), Gdańsk (17 i 18 lipca, Polsat Plus Arena), Wrocław (31 lipca i 1 sierpnia, Pola Marsowe), Kraków (7 i 8 sierpnia, Muzeum Lotnictwa) i Warszawę (21 i 22 sierpnia, Lotnisko Bemowo).

