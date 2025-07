Open’er w TVP – jakie retransmisje przygotowano dla widzów?

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Po 15-letniej przerwie Open’er Festival wrócił na antenę Telewizji Polskiej. Trzeba przyznać, że wrócił z hukiem, bowiem transmisje live koncertów RAYE, Loli Young i St. Vincent cieszyły się dużą popularnością.

Koncerty transmitowane na żywo to nie wszystko. Telewizja Polska we współpracy z Alter Artem zaprasza także na kilka retransmisji. Tym razem występy nie będą pojawiały się już na TVP1, ale na TVP Kultura. To oczywiście żaden problem, ponieważ kanał jest dostępny naziemnie, znajdziecie go także w ofertach operatorów kablowych i satelitarnych.

Harmonogram retransmisji koncertów Open’er Festivalu w TVP Kultura:

Maribou State – niedziela, 6 lipca 2025 / 22:00

David Kushner niedziela, 13 lipca 2025 / 22:20

Caribou – niedziela, 20 lipca 2025 / 22:10

St. Vincent – niedziela, 27 lipca 2025 / 22:30

Molchat Doma – niedziela, 3 sierpnia 2025 / 22:10