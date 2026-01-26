Opener ogłosza kolejne gwiazdy. Wśród nich jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie

fot. P. Tarasewicz

Open’er Festival 2026 odkrywa kolejne karty i potwierdza, że tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Do line-upu dołączają światowe gwiazdy muzyki elektronicznej, rocka alternatywnego, punk-rapu oraz art popu. Wśród nich znalazł się jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie, a także artyści uwielbiani przez polską publiczność.

Martin Garrix zamknie Orange Main Stage wielkim tanecznym finałem

Martin Garrix to bez wątpienia jeden z najmocniejszych punktów nowego ogłoszenia. Globalna ikona muzyki elektronicznej i tanecznej wystąpi w piątek, 3 lipca, zamykając Orange Main Stage spektakularnym show.

Holenderski producent i DJ od ponad dekady nie schodzi z absolutnej czołówki światowej sceny EDM – regularnie zajmuje miejsce w Top 3 DJ-ów świata, a aż pięciokrotnie był numerem jeden w prestiżowych rankingach. Jego występy słyną z potężnej energii, perfekcyjnej produkcji wizualnej i hitów, które zna cały świat. To będzie finał wieczoru w wielkim stylu.

Matt Berninger na Open’erze – intymność i emocje na Tent Stage

Na Tent Stage 1 lipca pojawi się Matt Berninger – wokalista, frontman i główny autor tekstów legendarnego zespołu The National. Artysta przyjedzie do Gdyni po wydaniu swojego drugiego solowego albumu „Get Sunk”, który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem krytyków.

Berninger znany jest z głębokich, introspektywnych tekstów i charakterystycznego barytonu. Jego koncert zapowiada się jako jeden z najbardziej emocjonalnych momentów festiwalu – idealny dla fanów alternatywy i melancholijnego songwritingu.

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U – hipnotyzujący finał na Alter Stage

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U to nazwisko, które elektryzuje fanów nowej elektroniki. Japońskie objawienie ostatnich lat zamknie open’erowy piątek na Alter Stage, serwując set określany jednym słowem: miazga.

Intensywność, emocje, transowy rytm, eksperyment i niemal szamański klimat – jego występy to doświadczenie totalne. To propozycja dla tych, którzy szukają na festiwalu czegoś odważnego, bezkompromisowego i hipnotyzującego.

LP wraca do Gdyni – Tent Stage przejęte przez uwielbianą artystkę

Do line-upu dołącza także LP, jedna z najbardziej cenionych i lubianych w Polsce amerykańskich artystek. Wystąpi 4 lipca na Tent Stage.

Jej przełomowy album „Lost On You” z 2016 roku na stałe zapisał się w historii alternatywnego popu. Jak zabrzmi LP w 2026 roku? Odpowiedź poznamy w Gdyni, gdzie artystka ponownie spotka się z wyjątkowo oddaną publicznością.

Kneecap – bezkompromisowy punk-rap fenomen

Irlandzka formacja Kneecap wystąpi 1 lipca na Tent Stage. Ich nieprzewidywalny, polityczny i bezkompromisowy punk-rap uczynił z zespołu międzynarodowy kulturowy fenomen.

Móglaí Bap, Mo Chara i DJ Provaí słyną z koncertów pełnych chaosu, energii i prowokacji. To będzie jeden z najbardziej intensywnych i „mind-blowing” występów tegorocznego Open’era.

SOFI TUKKER – taneczna radość bez granic

Line-up zasila także SOFI TUKKER. Kiedy dwójka niezwykle utalentowanych przyjaciół bierze się za muzykę, efekt może być tylko jeden: czysta radość.

3 lipca duet roztańczy publiczność na Tent Stage, serwując mieszankę elektroniki, popu i klubowej euforii. Ten koncert zapowiada się jako jeden z najbardziej beztroskich i tanecznych momentów Open’era.

Bilety na Open’er Festival 2026

Bilety już teraz można kupować na stronie opener.pl