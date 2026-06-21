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„One More Time” Daft Punk oficjalną piosenką reprezentacji Francji na mundialu

Francja wybrała kultowy hit Daft Punk

2026.06.21

opublikował:

Daft Punk

fot. mat. pras.

Podczas trwających Mistrzostw Świata FIFA 2026 kibice zwrócili uwagę na wyjątkową oprawę muzyczną reprezentacji Francji. Po każdym golu „Trójkolorowych” na stadionach rozbrzmiewa legendarny utwór „One More Time” duetu Daft Punk.

Kultowy przebój z 2000 roku stał się oficjalną muzyką celebrującą bramki francuskiej kadry podczas mundialu rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

„One More Time” ponownie zachwyca fanów

Piosenka „One More Time” pochodzi z albumu „Discovery”, który uznawany jest za jedno z najważniejszych wydawnictw w historii muzyki elektronicznej. Utwór wybrzmiał już kilkukrotnie podczas pierwszego meczu Francji przeciwko Senegalowi, który zakończył się zwycięstwem 3:1.

Wybór tego przeboju spotkał się z bardzo pozytywną reakcją kibiców i fanów muzyki na całym świecie. Wielu uważa, że energetyczny charakter utworu idealnie oddaje atmosferę świętowania zdobytej bramki.

Każda reprezentacja ma własną muzykę po golu

Podczas Mundialu 2026 wszystkie 48 reprezentacji narodowych mogły wskazać własny utwór odtwarzany po zdobyciu gola. Dzięki temu turniej zyskał dodatkowy muzyczny wymiar.

Szkocja postawiła na przebój „I’m Gonna Be (500 Miles)” zespołu The Proclaimers, Korea Południowa wybrała „JUMP” grupy BLACKPINK, Australia celebruje gole przy dźwiękach „Thunderstruck” AC/DC, a Szwajcaria korzysta z hitu „Freed From Desire” Gali.

Anglia stawia na stadionowy klasyk

Równie dużą popularnością cieszy się wybór reprezentacji Anglii. Po trafieniach angielskich piłkarzy na stadionach rozbrzmiewa utwór „Chase The Sun” grupy Planet Funk, doskonale znany kibicom sportowym z największych turniejów darta.

Po zwycięstwie nad Chorwacją angielscy fani stworzyli także wyjątkową atmosferę, wspólnie śpiewając kultowy przebój „Wonderwall” zespołu Oasis.

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