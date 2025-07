Olivia Rodrigo sfinansowała terapię dla swojej ekipy podczas całej trasy koncertowej

fot. mat. pras.

Trasa koncertowa potrafi być wycieńczającym emocjonalnie doświadczeniem. Olivia Rodrigo zdaje sobie z tego sprawę, dlatego postanowiła zrobić coś, co może ułatwić jej zespołowi przetrwać trudy tournée.

Trasa Guts World Tour, towarzysząca drugiemu albumowi Rodrigo zatytułowanemu Guts, rozpoczęła się w lutym 2024 roku i zakończyła na początku lipca koncertem w Manchesterze. Łącznie objęła 102 występy. Gitarzystka Olivii ujawniła, że artystka opłaciła terapię dla całego swojego zespołu i ekipy podczas całego tournée.

Daisy Spencer zdradziła w podcaście The Stage Left, że ekipa miała stały dostęp do profesjonalnych terapeutów, o co zadbali Rodrigo i jej manager Marty Hom.

„Takie rzeczy rzadko się zdarzają”

– Nigdy wcześniej nie doświadczyłam czegoś takiego. To na nowo uświadomiło mi, jak ważna jest terapia, bo na dłuższy czas całkiem z niej zrezygnowałam. Nagle miałam dostęp do świetnych terapeutów, całkowicie za darmo — i korzystałam z tego, ile się dało. Chodziłam co tydzień, co dwa tygodnie, kiedy tylko mogłam. Nawet w przerwach między koncertami wciąż mieliśmy dostęp do tej pomocy – powiedziała Daisy.

Spencer opisała Rodrigo jako „najwspanialszą szefową, jaką można sobie wyobrazić” i dodała: – To było jedno z najfajniejszych doświadczeń na trasie. Takie rzeczy rzadko się zdarzają. To było po prostu niesamowite.

Byłoby miło, gdyby podobne zjawiska stały się standardem w branży.