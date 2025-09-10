Szukaj
CGM

Olivia Rodrigo łączy siły z legendą. Artystka zapowiada koncertowe wydawnictwo

Premiera jeszcze w tym roku.

2025.09.10

opublikował:

Olivia Rodrigo łączy siły z legendą. Artystka zapowiada koncertowe wydawnictwo

fot. mat. pras.

Laureatka trzech nagród Grammy Olivia Rodrigo zapowiedziała koncertowe wydawnictwo „LIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)”. Wydawnictwo ukaże się 5 grudnia, ale już teraz można je zamówić w przedsprzedaży. Album zostanie wydany na podwójnym winylu w kolorach purpurowym i barwinkowym.

Olivia Rodrigo łączy siły z Robertem Smithem

Rodrigo udostępniła w serwisach streamingowych dwa utwory z „LIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)” – „Friday I’m in Love” i „Just Like Heaven”, które wykonała wspólnie z Robertem Smithem z The Cure. Dochód netto artystki z wykonania kultowych piosenek The Cure zasili konto organizacji Lekarze bez Granic. Na kanale artystki na YouTubie można zobaczyć wykonanie pierwszej z wymienionych piosenek, a także „so american” z albumu „GUTS”.

„Rolling Stone” ogłosił Olivię najlepszą headlinerką tegorocznej odsłony kultowego festiwalu, nazywając jej występ „setem, który przejdzie do historii Glasto” i chwaląc duet ze Smithem jako „niezwykły moment do oglądania”. „Variety” nazwało występ artystki „porywającym”, a Billboard – „olśniewającym” i „spektakularnym”. „The Guardian”, „The Independent” i „The Telegraph” zgodnie oceniły jej koncert na pięć gwiazdek.

„LIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)” – lista utworów:
1. obsessed
2. ballad of a homeschooled girl
3. vampire
4. drivers license
5. traitor
6. bad idea right
7. love is embarrassing
8. pretty isn’t pretty
9. happier
10. enough for you
11. friday i’m in love ft. Robert Smith
12. just like heaven ft. Robert Smith
13. so american
14. jealousy, jealousy
15. favorite crime
16. deja vu
17. brutal
18. all-american bitch
19. good 4 u
20. get him back

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes wrócił do starych nawyków
NEWS

Ten Typ Mes wrócił do starych nawyków

Ten Typ Mes odpuszcza beef?
NEWS

Ten Typ Mes odpuszcza beef?

PRO8L3M odpalił promomix i preorder nowej płyty. Poznaliśmy zawartość zestawu wycenionego na 500 zł
NEWS

PRO8L3M odpalił promomix i preorder nowej płyty. Poznaliśmy zawartość zestawu wycenionego na 500 zł

Ten Typ Mes wyjaśnia brak dissu. Raper przekonuje, że to jeszcze nie koniec
NEWS

Ten Typ Mes wyjaśnia brak dissu. Raper przekonuje, że to jeszcze nie koniec

Tede i Warga nabijają się z Mesa. „Babcia Tedego z 1897”
NEWS

Tede i Warga nabijają się z Mesa. „Babcia Tedego z 1897”

Paluch „szukał Nitro i chciał mu zrobić krzywdę”?
NEWS

Paluch „szukał Nitro i chciał mu zrobić krzywdę”?

Kristin Cabot i Coldplay Kiss Cam – mąż zabiera głos po głośnym skandalu
NEWS

Kristin Cabot i Coldplay Kiss Cam – mąż zabiera głos po głośnym skandalu

Polecane

CGM
Bonus RPK łączy siły z Oliwką Brazil

Bonus RPK łączy siły z Oliwką Brazil

"Tak się gotuje".

1 godzinę temu

CGM
To już pewne – System Of A Down w Polsce i to w doborowym towarzystwie

To już pewne – System Of A Down w Polsce i to w doborowym towarz ...

To pierwszy koncert System Of A Down w naszym kraju od 2017 r.

4 godziny temu

CGM
Mata kupił Lamborghini za póltora miliona złotych

Mata kupił Lamborghini za póltora miliona złotych

Raper spełnił marzenie o luksusowym aucie

5 godzin temu

CGM
Doda zgarnie fortunę za krótki występ na PGE Narodowym

Doda zgarnie fortunę za krótki występ na PGE Narodowym

Do sieci trafiły szczegóły kontraktu

6 godzin temu

CGM
Makabryczne odkrycie w Tesli 20-letniego muzyka. W bagażniku znaleziono pocięte ciało

Makabryczne odkrycie w Tesli 20-letniego muzyka. W bagażniku znalezion ...

Szok w Hollywood

6 godzin temu

CGM
Ostateczne wyniki badań Ryszarda Rynkowskiego. Biegli zdecydowali czy artysta był pod wpływem alkoholu podczas prowadzenia pojazu

Ostateczne wyniki badań Ryszarda Rynkowskiego. Biegli zdecydowali czy ...

Kolizja drogowa w czerwcu zakończyła się skandalem

8 godzin temu