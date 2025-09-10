Olivia Rodrigo łączy siły z legendą. Artystka zapowiada koncertowe wydawnictwo

fot. mat. pras.

Laureatka trzech nagród Grammy Olivia Rodrigo zapowiedziała koncertowe wydawnictwo „LIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)”. Wydawnictwo ukaże się 5 grudnia, ale już teraz można je zamówić w przedsprzedaży. Album zostanie wydany na podwójnym winylu w kolorach purpurowym i barwinkowym.

Olivia Rodrigo łączy siły z Robertem Smithem

Rodrigo udostępniła w serwisach streamingowych dwa utwory z „LIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)” – „Friday I’m in Love” i „Just Like Heaven”, które wykonała wspólnie z Robertem Smithem z The Cure. Dochód netto artystki z wykonania kultowych piosenek The Cure zasili konto organizacji Lekarze bez Granic. Na kanale artystki na YouTubie można zobaczyć wykonanie pierwszej z wymienionych piosenek, a także „so american” z albumu „GUTS”.

„Rolling Stone” ogłosił Olivię najlepszą headlinerką tegorocznej odsłony kultowego festiwalu, nazywając jej występ „setem, który przejdzie do historii Glasto” i chwaląc duet ze Smithem jako „niezwykły moment do oglądania”. „Variety” nazwało występ artystki „porywającym”, a Billboard – „olśniewającym” i „spektakularnym”. „The Guardian”, „The Independent” i „The Telegraph” zgodnie oceniły jej koncert na pięć gwiazdek.

„LIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)” – lista utworów:

1. obsessed

2. ballad of a homeschooled girl

3. vampire

4. drivers license

5. traitor

6. bad idea right

7. love is embarrassing

8. pretty isn’t pretty

9. happier

10. enough for you

11. friday i’m in love ft. Robert Smith

12. just like heaven ft. Robert Smith

13. so american

14. jealousy, jealousy

15. favorite crime

16. deja vu

17. brutal

18. all-american bitch

19. good 4 u

20. get him back