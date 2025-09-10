Olivia Rodrigo łączy siły z legendą. Artystka zapowiada koncertowe wydawnictwo

fot. mat. pras.
Laureatka trzech nagród Grammy Olivia Rodrigo zapowiedziała koncertowe wydawnictwo „LIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)”. Wydawnictwo ukaże się 5 grudnia, ale już teraz można je zamówić w przedsprzedaży. Album zostanie wydany na podwójnym winylu w kolorach purpurowym i barwinkowym.
Olivia Rodrigo łączy siły z Robertem Smithem
Rodrigo udostępniła w serwisach streamingowych dwa utwory z „LIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)” – „Friday I’m in Love” i „Just Like Heaven”, które wykonała wspólnie z Robertem Smithem z The Cure. Dochód netto artystki z wykonania kultowych piosenek The Cure zasili konto organizacji Lekarze bez Granic. Na kanale artystki na YouTubie można zobaczyć wykonanie pierwszej z wymienionych piosenek, a także „so american” z albumu „GUTS”.
„Rolling Stone” ogłosił Olivię najlepszą headlinerką tegorocznej odsłony kultowego festiwalu, nazywając jej występ „setem, który przejdzie do historii Glasto” i chwaląc duet ze Smithem jako „niezwykły moment do oglądania”. „Variety” nazwało występ artystki „porywającym”, a Billboard – „olśniewającym” i „spektakularnym”. „The Guardian”, „The Independent” i „The Telegraph” zgodnie oceniły jej koncert na pięć gwiazdek.
„LIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING)” – lista utworów:
1. obsessed
2. ballad of a homeschooled girl
3. vampire
4. drivers license
5. traitor
6. bad idea right
7. love is embarrassing
8. pretty isn’t pretty
9. happier
10. enough for you
11. friday i’m in love ft. Robert Smith
12. just like heaven ft. Robert Smith
13. so american
14. jealousy, jealousy
15. favorite crime
16. deja vu
17. brutal
18. all-american bitch
19. good 4 u
20. get him back