OLiS: zmiana lidera i powrót Małpy

fot. P. Tarasewicz
Jak co czwartek ZPAV opublikował najnowsze zestawienie sprzedaży. Ubiegłotygodniowy lider – Mata – spadł z EP-ką „2039: Złote Piaski” na drugie miejsce, ustępując miejsca grupie Stray Kids i jej debiutującemu w zestawieniu krążkowi „KARMA”. W czołowej dziesiątce Olisu nowości jest więcej – na szóstej pozycji znalazł się sombr z albumem „I Barely Know Her”, a na ósmym – Deftones z krążkiem „private music”, który grupa będzie promowała zimą koncertem w łódzkiej Atlas Arenie.
Na najniższym stopniu podium znalazł się album „Święte słowa” Małpy. Powrót na listę to zasługa premiery winylowej wersji wydawnictwa.
OLiS – sprzedaż w okresie 22-28 sierpnia:
1. Stray Kids – KARMA
2. Mata – 2039: ZŁOTE PIASKI
3. Małpa, Steve Nash – Święte słowa
4. KPop Demon Hunters Cast – KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)
5. Sobel – NAPISZ JAK BĘDZIESZ
6. sombr – I Barely Know Her
7. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT
8. Deftones – private music
9. Skolim – Król Latino
10. sanah – Dwoje ludzieńków
11. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – tylko haj. (ZORZA 2025)
12. Przyłu – CHATA
13. Myslovitz – Miłość w czasach popkultury
14. AVI, Louis Villain – Akademia Sztuk Pięknych
15. Tyler, The Creator – Cherry Bomb
16. Oki – ERA47
17. Otsochodzi – TTHE GRIND
18. Quebonafide – ROMANTIC PSYCHO
19. TACONAFIDE – Soma 0,5 mg
20. Kaśka Sochacka – Ta druga
21. Mata – 100 dni do matury
22. Laufey – A Matter Of Time
23. Lady Gaga – MAYHEM
24. Kuban, Favst – FUGAZI
25. Taco Hemingway – Trójkąt warszawski
26. Sobel – Pułapka Na Motyle
27. Bedoes 2115, Lanek – Opowieści z Doliny Smoków
28. PRO8L3M – Ground Zero Mixtape
29. Mata – Młody Matczak
30. LISA – Alter Ego
31. Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
32. Hubert. – wizuale
33. Kaz Bałagane – A nie mówiłem?
34. Taco Hemingway – Marmur
35. Avi – Mały Książę
36. Taco Hemingway – 1-800-OŚWIECENIE
37. Arctic Monkeys – AM
38. Szpaku – Atypowy
39. Alex Warren – You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)
40. Hubert. – kolorowe domy
41. Guzior – PLEŚŃ
42. Kaśka Sochacka – Ciche dni
43. Dawid Podsiadło – Lata Dwudzieste
44. Chivas – Deathcore
45. Black Sabbath – Paranoid
46. Dawid Podsiadło – Małomiasteczkowy
47. Stanisław Soyka – Złota Kolekcja – Cud Niepamięci / Życie to krótki sen
48. Ozzy Osbourne – No More Tears
49. Tyler, The Creator – DON’T TAP THE GLASS
50. rów babicze – E- PUSIA – EP