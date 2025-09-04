OLiS: zmiana lidera i powrót Małpy

fot. P. Tarasewicz

Jak co czwartek ZPAV opublikował najnowsze zestawienie sprzedaży. Ubiegłotygodniowy lider – Mata – spadł z EP-ką „2039: Złote Piaski” na drugie miejsce, ustępując miejsca grupie Stray Kids i jej debiutującemu w zestawieniu krążkowi „KARMA”. W czołowej dziesiątce Olisu nowości jest więcej – na szóstej pozycji znalazł się sombr z albumem „I Barely Know Her”, a na ósmym – Deftones z krążkiem „private music”, który grupa będzie promowała zimą koncertem w łódzkiej Atlas Arenie.

Na najniższym stopniu podium znalazł się album „Święte słowa” Małpy. Powrót na listę to zasługa premiery winylowej wersji wydawnictwa.

OLiS – sprzedaż w okresie 22-28 sierpnia:

1. Stray Kids – KARMA

2. Mata – 2039: ZŁOTE PIASKI

3. Małpa, Steve Nash – Święte słowa

4. KPop Demon Hunters Cast – KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)

5. Sobel – NAPISZ JAK BĘDZIESZ

6. sombr – I Barely Know Her

7. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

8. Deftones – private music

9. Skolim – Król Latino

10. sanah – Dwoje ludzieńków

11. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – tylko haj. (ZORZA 2025)

12. Przyłu – CHATA

13. Myslovitz – Miłość w czasach popkultury

14. AVI, Louis Villain – Akademia Sztuk Pięknych

15. Tyler, The Creator – Cherry Bomb

16. Oki – ERA47

17. Otsochodzi – TTHE GRIND

18. Quebonafide – ROMANTIC PSYCHO

19. TACONAFIDE – Soma 0,5 mg

20. Kaśka Sochacka – Ta druga

21. Mata – 100 dni do matury

22. Laufey – A Matter Of Time

23. Lady Gaga – MAYHEM

24. Kuban, Favst – FUGAZI

25. Taco Hemingway – Trójkąt warszawski

26. Sobel – Pułapka Na Motyle

27. Bedoes 2115, Lanek – Opowieści z Doliny Smoków

28. PRO8L3M – Ground Zero Mixtape

29. Mata – Młody Matczak

30. LISA – Alter Ego

31. Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

32. Hubert. – wizuale

33. Kaz Bałagane – A nie mówiłem?

34. Taco Hemingway – Marmur

35. Avi – Mały Książę

36. Taco Hemingway – 1-800-OŚWIECENIE

37. Arctic Monkeys – AM

38. Szpaku – Atypowy

39. Alex Warren – You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)

40. Hubert. – kolorowe domy

41. Guzior – PLEŚŃ

42. Kaśka Sochacka – Ciche dni

43. Dawid Podsiadło – Lata Dwudzieste

44. Chivas – Deathcore

45. Black Sabbath – Paranoid

46. Dawid Podsiadło – Małomiasteczkowy

47. Stanisław Soyka – Złota Kolekcja – Cud Niepamięci / Życie to krótki sen

48. Ozzy Osbourne – No More Tears

49. Tyler, The Creator – DON’T TAP THE GLASS

50. rów babicze – E- PUSIA – EP