OLiS: tylko dwie nowości w czołowej dziesiątce. Jak radzi sobie nowy album Quebo?

fot. Kevin Laminto / Unsplash.com

Jak co czwartek ZPAV publikuje nowe zestawienie najpopularniejszych wydawnictw muzycznych w Polsce. I choć utarło się, że wakacje dawno już nie są sezonem ogórkowym, trudno nie zauważyć, że ruch na liście jest odczuwalnie mniejszy.

Bieżące zestawienie, podobnie jak przed tygodniem, otwiera Sobel z albumem „NAPISZ JAK BĘDZIESZ”. Drugą pozycję obronił soundtrack z „K-popowych łowczyń demonów”, natomiast na najniższym stopniu podium uplasowała się sanah z albumem „Dwoje ludzieńków”.

W czołowej dziesiątce mamy dwie nowości – „DON’T TAP THE GLASS” Tylera, the Creatora oraz „Breakthrough” Joe Bonamassy.

OLiS – sprzedaż w okresie 18-24 lipca:

1. Sobel – NAPISZ JAK BĘDZIESZ

2. KPop Demon Hunters Cast – KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)

3. sanah – Dwoje ludzieńków

4. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

5. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – tylko haj. (ZORZA 2025)

6. Tyler, the Creator – DON’T TAP THE GLASS

7. Quebonafide – PÓŁNOC / POŁUDNIE

8. Joe Bonamassa – Breakthrough

9. Quebonafide – ROMANTIC PSYCHO

10. Travis Scott – JACKBOYS 2