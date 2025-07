OLiS: Quebonafide wypada poza podium. Justin Bieber nisko

fot. P. Tarasewicz

Jak co czwartek ZPAV opublikował zestawienie najlepiej sprzedających się płyt w Polsce. Ubiegłotygodniowy lider – Quebonafde – wypadł z albumem „PÓŁNOC / POŁUDNIE” poza podium, plasując się na czwartym miejscu. Pozycja lidera przypadła natomiast Soblowi i jego krążkowi „NAPISZ JAK BĘDZIESZ”.

Tylko dwie nowości w Top 50

Bieżące wydanie Olisu obejmuje okres 11-17 lipca. Wśród 50 najpopularniejszych wydawnictw w Polsce znalazły się jedynie dwie nowości – na siódmej pozycji „JACKBOYS 2” Travisa Scotta, a na 22. miejscu „SWAG” Justina Biebera.

Oto Top 10 nowego zestawienia:

1. Sobel – NAPISZ JAK BĘDZIESZ

2. KPop Demon Hunters Cast – KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)

3. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka – tylko haj. (ZORZA 2025)

4. Quebonafide – PÓŁNOC / POŁUDNIE

5. sanah – Dwoje ludzieńków

6. Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

7. Travis Scott – JACKBOYS 2

8. Myslovitz – Miłość w czasach popkultury

9. White 2115 – ROCKST4R

10. Quebonafide – ROMANTIC PSYCHO