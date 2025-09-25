OLiS: Mata ustępuje miejsca globalnej gwieździe

fot. P. Tarasewicz

Mata i jego „2039: Złote Piaski” od sześciu tygodni znajdują się w ścisłej czołówce Olisu. Wydawnictwo a to wspina się na szczyt, a to ustępuje na rzecz nowej płyty globalnych gwiazd. Mata musiał już uznać wyższość „Man’s Best Friend” Sabriny Carpenter, ale potem wrócił na pierwsze miejsce. Teraz kolejny raz ustępuje, tym razem Edowi Sheeranowi i jego krążkowi „Play”.

Podwójna radość w Warnerze

Bieżące wydanie Olisu na pewno cieszy polski oddział Warnera. Sheeran jest pierwszy, tymczasem na trzecim miejscu znalazło się kolejne wydawnictwo z katalogu majorsa – „Breach” grupy Twenty One Pilots.

Zobaczcie, jak prezentuje się czołowa dziesiątka zestawienia obejmującego sprzedaż w okresie 12-18 września:

1. Ed Sheeran – Play

2. Mata – 2039: Złote Piaski

3. Twenty One Pilots – Breach

4. KPop Demon Hunters Cast – KPop Demon Hunters (Soundtrack)

5. Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

6. Sobel – Napisz Jak Będziesz

7. sombr – I Barely Know Her

8. Billie Eilish – Hit Me Hard And Soft

9. Avi, Louis Villain – Akademia Sztuk Pięknych

10. sanah – Dwoje ludzieńków