Oki usunął nagranie po 10 minutach, ale fanom to wystarczyło

fot. Wojtek Koziara

Patrząc na regularność, z jaką Oki wydaje swoje płyty, wiele wskazuje, że kolejny krążek reprezentanta 2020 ukaże się dopiero w przyszłym roku. „47playground” trafiło na rynek w 2020 r., diamentowy „Produkt47″ ukazał się dwa lata później, a na potrójnie platynową”Erę47” fani ponownie czekali dwa lata.

Oki „Wchodzi do gry”

Czy teraz będzie podobnie? Tego póki co nie wiadomo, widać za to, że nowy materiał już powstaje. Oki udostępnił w mediach społecznościowych długi, niemal dwuminutowy snippet kawałka zatytułowanego „Wchodzę w to”. Raper zapowiedział, że nagranie będzie dostępne na jego profilu zaledwie 10 minut, ale fanom w zupełności wystarczyło, by skopiować nagranie i zapewnić mu żywotność w internecie.

Posłuchajcie fragmentu utworu, który trafi na kolejny projekt Okiego.