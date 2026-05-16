CGM

Oki i Quebonafide pocałowali się na koncercie Maty na Narodowym

Zaskakujący kiss cam na koncercie Maty

2026.05.16

opublikował:

Quebo Kanal Zero 2025

Foto: YouTube/KanalZero

Podczas koncertu Maty na PGE Narodowym doszło do jednego z najbardziej nieoczekiwanych i komentowanych momentów wieczoru. Oki i Quebonafide zostali wyświetleni na kiss cam, a ich reakcja szybko obiegła media społecznościowe.

Kiss cam na koncercie Maty

Mata zagrał ogromne widowisko na PGE Narodowym, jednak uwagę fanów przyciągnęła również sytuacja z trybun. Kamera krążąca po publiczności zatrzymała się na duecie Okiego i Quebonafide.

Gdy raperzy pojawili się na ekranach w ramach zabawy kiss cam, bez większego zastanowienia weszli w konwencję i wymienili między sobą żartobliwy pocałunek.

Reakcja publiczności na stadionie

Moment natychmiast wywołał ogromną reakcję widowni. Stadion zareagował głośnym entuzjazmem, a scena szybko stała się jednym z najbardziej viralowych fragmentów całego koncertu.

W sieci zaczęły pojawiać się setki komentarzy i nagrań, a sytuacja była szeroko udostępniana przez fanów polskiego rapu.

Tagi


Popularne newsy

Steczkowska Skolim
NEWS

Piekło zamarzło. Justyna Steczkowska wije się u boku Skolima i śpiewa: „Sexy mama, wiem, że to na Ciebie działa”

Natalisa IG 2026
NEWS

Natalisa zadebiutowała na antenie obok ikony telewizji. Będziecie w szoku..

Skok
NEWS

Sokół, Kukon i AMEN HEWRA ogłosili supergrupę SKOK. Pierwszy singiel na bicie Magiery

bryska Dagmara Szewczuk @dagsoon-2 kopia2 kopia
NEWS

Bryska o przemocy seksualnej i traumie. Artystka wyznała w poruszającym wywiadzie, że miała dwie pórby samobójcze

alicja
NEWS

Poznaliśmy kolejność występów w finale Eurowizja. Kiedy zaśpiewa Alicja Szemplińska?

Bambi_photo_2 ok
NEWS

bambi ujawniła wartość swojego największego kontraktu. Kwota robi ogromne wrażenie

bambi ig 2026
NEWS

bambi ogłosiła światowe gwiazdy na B-DAY Festival 2026. Do line-upu dołączają kolejne artystki

Polecane

CGM
Must Be The Music

Wielki finał 13. edycji „Must Be The Music” – znamy ...

W decydującym starciu o zwycięstwo walczyło ośmioro uczestników

3 godziny temu

CGM
Nick Cave

Nick Cave & The Bad Seeds pracują nad nową muzyką. „Bawią s ...

"Może powstanie nowa płyta"

3 godziny temu

CGM
OZZY

Biografia Ozzy’ego i Sharon Osbourne trafi na ekrany. Premiera planowa ...

Prace nad filmem nadal trwają

3 godziny temu

CGM
tovelo 2026

Tove Lo zapowiada nowy album „Estrus”

Tove Lo przyznała, że inspiracją do stworzenia albumu były osobiste doświadczenia

3 godziny temu

CGM
Dua Lipa Fuck 2018 Foto- @piotr_tarasewicz @cgm.pl

Samsung odpowiada na pozew Duy Lipy wart 15 milionów dolarów. Firma od ...

Na razie przedstawiciele Duy Lipy nie odpowiedzieli publicznie na stanowisko firmy

3 godziny temu

CGM
Lizzo fot Laura Coulson

Lizzo ostro o algorytmach social mediów. Są rasistowskie i fatfobiczne

"Niszczą przemysł muzyczny"

3 godziny temu