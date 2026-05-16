Oki i Quebonafide pocałowali się na koncercie Maty na Narodowym

Podczas koncertu Maty na PGE Narodowym doszło do jednego z najbardziej nieoczekiwanych i komentowanych momentów wieczoru. Oki i Quebonafide zostali wyświetleni na kiss cam, a ich reakcja szybko obiegła media społecznościowe.

Kiss cam na koncercie Maty

Mata zagrał ogromne widowisko na PGE Narodowym, jednak uwagę fanów przyciągnęła również sytuacja z trybun. Kamera krążąca po publiczności zatrzymała się na duecie Okiego i Quebonafide.

Gdy raperzy pojawili się na ekranach w ramach zabawy kiss cam, bez większego zastanowienia weszli w konwencję i wymienili między sobą żartobliwy pocałunek.

Reakcja publiczności na stadionie

Moment natychmiast wywołał ogromną reakcję widowni. Stadion zareagował głośnym entuzjazmem, a scena szybko stała się jednym z najbardziej viralowych fragmentów całego koncertu.

W sieci zaczęły pojawiać się setki komentarzy i nagrań, a sytuacja była szeroko udostępniana przez fanów polskiego rapu.