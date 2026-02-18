Ojciec Addison Rae aresztowany za publiczne obnażanie

Ojciec Addison Rae został aresztowany kilka miesięcy temu – wynika z dokumentów sądowych, do których dotarł portal TMZ. Sprawa dotyczy publicznego obnażania się. Tymczasem sama artystka przygotowuje się do występu na Open’er Festival oraz rozwija karierę muzyczną po nominacji do Grammy Awards.

Kim jest Addison Rae?

Addison Rae to amerykańska influencerka, piosenkarka, aktorka i tancerka, która rozpoczęła karierę w 2019 roku na TikToku. Popularność w mediach społecznościowych szybko przełożyła się na kolejne projekty – celebrytka prowadziła podcast, stworzyła własną linię kosmetyków, a w 2021 roku wydała debiutancki singiel „Obsessed”.

Przełomem w jej muzycznej karierze okazał się album „Addison” wydany w 2025 roku. Dzięki niemu artystka została nominowana do Grammy w kategorii najlepszy nowy artysta. Ostatecznie statuetka trafiła do Olivia Dean, jednak sama nominacja znacząco umocniła pozycję Rae w branży.

Już 4 lipca Addison Rae wystąpi na głównej scenie Open’er Festival, co będzie jednym z najważniejszych koncertów w jej dotychczasowej karierze.

Monty Lopez aresztowany za publiczne obnażanie

Z informacji opublikowanych przez TMZ wynika, że ojciec gwiazdy, Monty Lopez, został zatrzymany w lipcu ubiegłego roku. Oskarżenie dotyczy publicznego obnażania narządów płciowych w miejscu publicznym lub na widoku publicznym.

Według dokumentów sądowych 50-latek miał dopuścić się czynu w sierpniu 2024 roku. Zarzucono mu działanie „z zamiarem wywołania podniecenia seksualnego lub pobudzenia zainteresowania o charakterze lubieżnym bądź rażąco nieprzyzwoitym”.

Monty Lopez nie przyznał się do winy. Jego przedstawiciele nie wydali dotąd oficjalnego oświadczenia w sprawie. Kolejna rozprawa została zaplanowana na 19 marca.

Skandal w cieniu rosnącej kariery

Sprawa ojca Addison Rae odbiła się szerokim echem w zagranicznych mediach i może wpłynąć na wizerunek rodziny celebrytki. Sama artystka nie skomentowała publicznie doniesień dotyczących aresztowania.

Mimo medialnego zamieszania Addison Rae konsekwentnie rozwija swoją karierę muzyczną i przygotowuje się do letnich koncertów. Jej występ na Open’erze będzie jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tegorocznej edycji festiwalu.