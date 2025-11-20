OG Kamka dissuje Fagatę: „Kiedy ja szlifuje warsztat, ty szlifujesz berło”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

OG Kamka wypuściła ponad 2‑minutowy diss na Fagatę, zatytułowany „OK Klamka – Ha Tfu”. W tekście raperka nawiązuje do spotkania, podczas którego Fagata miała ją opluć.

Początek konfliktu: Popkillery i „Pozdro Fagata”

Beef między OG Kamką a Fagatą narodził się podczas gali Popkillerów. Kamka w jednym z wersów nawiązała do braku nominacji Fagaty, wypowiadając słowa:

„Chcesz startować w Popkillerach, nominacja produkt roku, za te słowa będą chcieli spisać mi protokół. Pozdro Fagata”.

Fagata odpowiada na atak

W opublikowanym w sieci filmie Fagata przyznała, że rzeczywiście spotkała OG Kamkę i na nią napluła…

„Spotkałam OG Kamkę i jej naplułam na mordę. Serio to zrobiłam. Powiedziałam jej, że ma szczęście, że spotkałam ją w biały dzień, bo tak bym ją po prostu naj*bała.”

Diss OG Kamki: „OK Klamka – Ha Tfu”

OG Kamka odpowiedziała jeszcze mocniej, publikując ponad 2-minutowy diss zatytułowany „OK Klamka – Ha Tfu”. W utworze bezpośrednio atakuje Fagatę, wspominając o spotkaniu z Fagatą.